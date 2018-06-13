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В преддверии ЧМ-2018 «Роскачество» проверило российское пиво и вот результаты
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В преддверии ЧМ-2018 «Роскачество» проверило российское пиво и вот результаты 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
«Российская система качества» провела мониторинг всех самых популярных торговых марок пива.
— По качеству, количеству солода и оценке вкусовых качеств пива — у пяти марок выявлено снижение концентрации общего азота. Это может означать, что производитель сэкономил на сырье, а именно на солоде. Из 40 торговых марок отклонение по показателю азота было выявлено у пяти, — рассказали в ведомстве.
При этом отмечается, что на российском рынке не выявлено ни одного «синтетического» продукта, который был бы сделан экспресс-методом купажирования разных добавок и добавления спирта. Однако по результатам испытаний вкуса высокую оценку не получило ни одно пиво.
Также, по данным организации, для приготовления пива должно использоваться не менее 80% солода.
Ранее Пятый канал публиковал главные советы экспертов «Роскачества» о том, как правильно выбрать пиво.
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