В преддверии ЧМ-2018 «Роскачество» проверило российское пиво и вот результаты

«Российская система качества» провела мониторинг всех самых популярных торговых марок пива.

— По качеству, количеству солода и оценке вкусовых качеств пива — у пяти марок выявлено снижение концентрации общего азота. Это может означать, что производитель сэкономил на сырье, а именно на солоде. Из 40 торговых марок отклонение по показателю азота было выявлено у пяти, — рассказали в ведомстве.

При этом отмечается, что на российском рынке не выявлено ни одного «синтетического» продукта, который был бы сделан экспресс-методом купажирования разных добавок и добавления спирта. Однако по результатам испытаний вкуса высокую оценку не получило ни одно пиво.

Также, по данным организации, для приготовления пива должно использоваться не менее 80% солода.

Ранее Пятый канал публиковал главные советы экспертов «Роскачества» о том, как правильно выбрать пиво.