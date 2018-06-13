Ещё
Молодая жена Ивана Краско готова покинуть Россию без супруга
Далее:
Читайте также:
Ещё
Пугачева: «Я живу с Галкиным и Киркоровым»
Пугачева: «Я живу с Галкиным и Киркоровым»

Молодая жена Ивана Краско готова покинуть Россию без супруга 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Иван Краско женился на своей молодой возлюбленной Наталье в сентябре 2015 года. Тогда пару не смутила 60-летняя разница в возрасте, их союз казался идеальным до последнего времени. Поклонники действительно поверили, что между Иваном и Натальей сильные чувства, но недавно брак дал трещину.
Иван Краско в одном из недавних интервью признался, что сейчас их с Натальей захлестнул быт и постоянная работа. Более того, артист понимает, что его молодую супругу могут привлекать другие мужчины. Пока что пара не собирается разводиться, на Иван Иванович готов отпустить Наталью в свободное плавание.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1794939766711850730_1555441951"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Сама актриса также не торопится разводиться с мужем, хоть и признает тот факт, что их с мужем отношения стали другими. Наталья переживает из-за того, что не может реализовать себя в профессии. Артистка даже думает о том, чтобы уехать в другу страну.
«Я не ухожу от мужа. Но я могу уехать из страны. Есть такие мысли. Я очень люблю все менять кардинально, быстро и иногда бесповоротно, но не хочется, конечно, все мосты сжигать. У меня есть варианты и приглашения поработать за рубежом. Но пока еще думаю. Не так все просто — взял, снялся с кибитки и пошел. Внутренне я кочевой персонаж, но есть вопросы с бюрократией… В любой стране свои подводные камни. Не говорю, что я уезжаю и «всем пока, пропадите все пропадом и горите в аду, а я поехала». Еще не решила. Но даже если вернусь — я хотя бы попробовала, посмотрела!» — рассказала Наталья Краско для «Комсомольской правды».
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1788738681731040058_1555441951"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Teleprogramma.pro: последние новости
Нюша скрыла беременность от собственного мужа Юная звезда «Папиных дочек» примерила образ будущей матери На свадьбе Оксаны Лаврентьевой собралась вся светская Москва
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Признания девушек, живущих за счет «папиков»48
Пугачева: «Я живу с Галкиным и Киркоровым»7
Пуговка показала «беременный» живот12
Почему анальный секс — это не страшно69
Поклонники обсудили немытые окна Волочковой131
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
Что знают ученые об эликсире бессмертия
Здоровье
12:21
Пугачева: «Я живу с Галкиным и Киркоровым»
Звёзды
00:15
Бородина решила помериться ягодицами с Кардашьян
Звёзды
11:51
Заграничные вкусняшки, которых уже нет
Еда
01:41
Меган Маркл дерзко нарушила этикет во время парада
Звёзды
10:02
Что могут есть только миллионеры
Еда
00:28
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение