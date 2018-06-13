Молодая жена Ивана Краско готова покинуть Россию без супруга

Иван Краско женился на своей молодой возлюбленной Наталье в сентябре 2015 года. Тогда пару не смутила 60-летняя разница в возрасте, их союз казался идеальным до последнего времени. Поклонники действительно поверили, что между Иваном и Натальей сильные чувства, но недавно брак дал трещину.

Иван Краско в одном из недавних интервью признался, что сейчас их с Натальей захлестнул быт и постоянная работа. Более того, артист понимает, что его молодую супругу могут привлекать другие мужчины. Пока что пара не собирается разводиться, на Иван Иванович готов отпустить Наталью в свободное плавание.

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Сама актриса также не торопится разводиться с мужем, хоть и признает тот факт, что их с мужем отношения стали другими. Наталья переживает из-за того, что не может реализовать себя в профессии. Артистка даже думает о том, чтобы уехать в другу страну.

«Я не ухожу от мужа. Но я могу уехать из страны. Есть такие мысли. Я очень люблю все менять кардинально, быстро и иногда бесповоротно, но не хочется, конечно, все мосты сжигать. У меня есть варианты и приглашения поработать за рубежом. Но пока еще думаю. Не так все просто — взял, снялся с кибитки и пошел. Внутренне я кочевой персонаж, но есть вопросы с бюрократией… В любой стране свои подводные камни. Не говорю, что я уезжаю и «всем пока, пропадите все пропадом и горите в аду, а я поехала». Еще не решила. Но даже если вернусь — я хотя бы попробовала, посмотрела!» — рассказала Наталья Краско для « Комсомольской правды ».

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