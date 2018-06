«Ливерпуль» презентовал новую выездную форму на следующий сезон (фото)

Новая экипировка выполнена в фиолетовом цвете с оранжевыми надписями. Спонсором формы стала фирма New Balance. Вратарский комплект — в зеленом цвете.

Напомним, что «Ливерпуль» закончил минувший сезона АПЛ на четвертом месте.

As proud away from home as at Anfield. The @nbfootball #LFC 18/19 Away Kit is on sale now.https://t.co/iJ0pakoXGu #ThisMeansMore pic.twitter.com/S6lgXNXjiD

— Liverpool FC Retail (@LFCRetail) 13 июня 2018 г.