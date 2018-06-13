С ароматом бобровой струи: в США придумали новый сорт виски

Винокурня, расположенная в американском штате Нью-Гэмпшир, начала производить новый сорт виски. Его специфика заключается в том, что напиток содержит аромат бобровой струи — остро пахнущего вещества, которое выделяется из особых желез речных бобров. Об этом передает агентство Associated Press

По словам технологов, придумавших алкогольную новинку, бобровая струя давно использовалось в качестве ароматизатора. Она имеет запах мускуса с оттенком дегтя. Вещество включено в список безопасных пищевых компонентов, который составляется Федеральным агентством по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США.

Как отмечается, для того, чтобы усилить вкус и аромат алкогольного напитка, создатели нового сорта виски в качестве сырья используют малину, канадский дикий имбирь, а также еловые иголки, кленовый сироп и кору березы. Алкогольный напиток крепостью 44% получил название Eau De Musc («Мускусная вода»).

Ранее известный бизнесмен Джон Тилинг предупредил любителей ирландского виски, что им предстоят тяжелые времена. Дело в том, что производители не подготовились вовремя к росту спроса и вскоре не смогут его удовлетворить. По словам Тилинга, винокурням не хватает выдержанного солода, а виски, который сейчас выдерживается в бочках, в ближайшие семь лет продавать нельзя.

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