Более 30 подъездов отремонтировали с начала 2018 года в районе

В районе отремонтировали и сдали в эксплуатацию 33 внутридомовых помещений с начала 2018 года. Об этом стало известно 8 июня.

— Специалисты починили лестницы внутри домов и возле подъездов. Кроме того, перекрасили стены, мусоропроводы и потолки, обновили перила и плитку, — рассказал ведущий специалист службы по вопросам жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы района Максим Рустамов

Добавим, что остальные подъезды планируют отремонтировать до конца 2018 года. Всего обновят 111 внутридомовых помещений.