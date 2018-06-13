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Более 30 подъездов отремонтировали с начала 2018 года в районе
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Более 30 подъездов отремонтировали с начала 2018 года в районе 

Управа района Мещанский города Москвы 46 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В районе отремонтировали и сдали в эксплуатацию 33 внутридомовых помещений с начала 2018 года. Об этом стало известно 8 июня.
— Специалисты починили лестницы внутри домов и возле подъездов. Кроме того, перекрасили стены, мусоропроводы и потолки, обновили перила и плитку, — рассказал ведущий специалист службы по вопросам жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы района Максим Рустамов.
Добавим, что остальные подъезды планируют отремонтировать до конца 2018 года. Всего обновят 111 внутридомовых помещений.
Женский форум
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