Селена Гомес недовольна, что Бибер вернулся к бывшей

Звезда пришла в ярость!

24-летний Джастин Бибер и 25-летняя Селена Гомес были одной из самых красивых и обсуждаемых звездных пар, поэтому неудивительно, что их поклонники до сих пор надеятся на воссоединение. Недавно надежду на это подала сама Селена: певица посвятила Джастину новую песню! Композиция так многообещающе и называется — Back to You. Но увы, не тут-то было…

На днях Бибера заметили в компании с бывшей — и это была не Гомес.

Джастин Бибер и Селена Гомес

Красавчик весело проводил время в Майами в компании 21-летней Хейли Болдуин — американской модели, которая к столь юному возрасту уже успела сняться для Vogue и стать лицом рекламной кампании Topshop. Как отмечают следившие за ними поклонники и парарацци, парочка, которой в прошлом приписывали роман, сначала зажигали в ночных клубах, а после… пошли на церковную службу.

Джастин Бибер и Хелен Болдуин

Также, уверяет Hollywood Life, узнав об этом, Селена Гомес пришла в ярость. «Ей было очень больно узнать, что Джастин вернулся не к ней, так как она до сих пор считает его лучшей для себя партией», — пояснил собственный источник издания.

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