Кинотеатр «Премьер» сорвал бесплатный показ мультфильма в День России

Директор кинотеатра обещает компенсировать ущерб.

Анонсы двух бесплатных показов в «Премьере» были во всех афишах. Но, увы, бесплатный мультик детям посмотреть не удалось.

— Бесплатный показ в 11 не состоялся. Полный зал разочарованных детей и родителей. Через 40 минут ожидания не выдержали и начали уходить домой. Администрация кинотеатра хранила молчание до конца, — такой комментарий оставил Максим Слободчиков к тексту, опубликованному на нашем сайте и посвященному мероприятиям Дня России в Петрозаводске.

Возмущенные комментарии появились и в группе кинотеатра в социальной сети «ВКонтакте».

— Приносим свои извинения, произошел технический сбой из-за скачка напряжения в сети, потребовалось вызывать технического специалиста. В качестве компенсации предлагаем вам посетить любой другой сеанс бесплатно + попкорн в подарок, — ответил на один из постов директор кинотеатра Андрей Редькин . — Просто покажите это сообщение в кассе кинотеатра.

Не совсем ясно, дождутся ли какой-то компенсации другие дети, пришедшие на сеанс в День России.