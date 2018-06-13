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Кинотеатр «Премьер» сорвал бесплатный показ мультфильма в День России
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Кинотеатр «Премьер» сорвал бесплатный показ мультфильма в День России 

Карельские вести 20 минут назад
Фото: Карельские вести
Директор кинотеатра обещает компенсировать ущерб.
Анонсы двух бесплатных показов в «Премьере» были во всех афишах. Но, увы, бесплатный мультик детям посмотреть не удалось.
— Бесплатный показ в 11 не состоялся. Полный зал разочарованных детей и родителей. Через 40 минут ожидания не выдержали и начали уходить домой. Администрация кинотеатра хранила молчание до конца, — такой комментарий оставил Максим Слободчиков к тексту, опубликованному на нашем сайте и посвященному мероприятиям Дня России в Петрозаводске.
Возмущенные комментарии появились и в группе кинотеатра в социальной сети «ВКонтакте».
— Приносим свои извинения, произошел технический сбой из-за скачка напряжения в сети, потребовалось вызывать технического специалиста. В качестве компенсации предлагаем вам посетить любой другой сеанс бесплатно + попкорн в подарок, — ответил на один из постов директор кинотеатра Андрей Редькин. — Просто покажите это сообщение в кассе кинотеатра.
Не совсем ясно, дождутся ли какой-то компенсации другие дети, пришедшие на сеанс в День России.
По материалам: ptzgovorit.ru
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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