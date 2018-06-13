На самарской станции крови проведут мастер-класс по питанию донора и дегустацию

Тема 2018 года — донорство крови как акт солидарности, сообщает министерство здравоохранения Самарской области. Лозунг мероприятия — «Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью». Главный донорский праздник будет наполнен различной футбольной и донорской атрибутикой: красочная интерактивная фотозона с воздушными шарами, уникальные реквизиты для создания фотографий и многое другое. Также будет приглашен специальный гость в костюме с донорской тематикой для фотосессии.

На Самарской станции переливания крови состоится премьерный кино-показ короткометражного фильма о службе крови Самарской области. Каждый донор получит контрольный билет для входа в импровизированный кинозал для просмотра кинофильма.

Студенты СамГМУ проведут акцию «Питание доноров», в которую будет входить мастер-класс и дегустация продуктов питания.