Глюкоза занялась просветительской деятельностью и дарит поклонникам книги

Российская певица Глюкоза, известная своей любовью к доберманам, не только обладает необычным голосом и эффектной фигурой, но также много времени проводит за чтением книг. Своей любовью к литературе знаменитость решила поделиться и с поклонниками.

Наталья Чистякова-Ионова, больше известная публике под псевдонимом Глюкоза, любит цитировать в своем микроблоге известных литераторов и иных деятелей культуры. Однако частые восторженные комментарии интернет-пользователей, уверенных, что почти все мудрые мысли, напечатанные под снимками артистки, принадлежат лично ей, видимо, вынудили Наталью взяться за образование своей аудитории. Под последней фотографией, на которой звезда позирует в купальнике на фоне морской глади и белоснежного песчаного пляжа, Наталья привела очередную глубокомысленную цитату. И предложила своим поклонникам угадать, кому принадлежат написанные строки. Первому отгадавшему Наталья даже посулила приз.

«Сила в чувствах, не в нас самих. Знаете, из какой книги эта цитата? Первый коммент верный, и я отправлю вам книгу», — пообещала артистка. Однако, вопреки ее ожиданиям, большинство комментариев пользователей были посвящены вовсе не литературной лотереи, а фигуре хозяйки аккаунта. «Идеальная фигура!» «Наташа расскажите, какой образ жизни ведёте? Как вам удаётся поддерживать в форме свою фигуру!?» «Зачётная фигурка. Наташа ты прекрасна» «Секси! Сила в чувствах, поэтому ты показываешь нам попу?» «Я не знаю из какой книги эта цитата, но я знаю точно, что ты самая прекрасная девушка во всём мире!»

Справедливости ради стоит отметить, что изредка встречались и различные предположения поклонников, стремящихся угадать автора цитаты. А кто-то из пользователей даже поинтересовался у Натальи, знает ли она, что интернет дает возможность по цитате найти ее автора, поэтому и ответить на приведенный вопрос проще простого. К слову, не так давно интернет-пользователи, уставшие от частой демонстрации полуобнаженного тела Ионовой, попросили артистку проявлять больше скромности и поменьше показывать в сети свое белье.