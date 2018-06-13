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«Ратная слава»: в Оренбурге прошел военно-исторический фестиваль
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«Ратная слава»: в Оренбурге прошел военно-исторический фестиваль 

АиФ-Оренбург 19 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Среди мероприятий, посвященных празднованию Дня России, в Оренбурге прошел ежегодный фестиваль «Ратная слава. На огненных рубежах», на который собираются военно-патриотические и реконструкторские общества Оренбуржья.
Зрители увидели театрализованное представление о быте древних славян, о том, как оборонялись они от набегов самых разных завоевателей — от южных племен до рыцарей-северян. На ярмарке товаров можно было приобрести глиняную посуду, украшения ручной работы, изделия из металла и кожи, а также блюда, приготовленные по старинным рецептам.
Все желающие могли попробовать станцевать павану на троих, пострелять из лука и примерить доспехи.
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