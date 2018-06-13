Лиам Пейн подшутил над поклонниками One Direction

Накануне-летний американский певец Лиам Пейн выступил на премии’s в Австралии с песней «Strip». Стоит отметить, что премия в основном направлена на детскую аудиторию, но музыканта это не смущает, ведь за годы выступлений в составе группы у них были фанаты разных возрастов. «Зачастую мы устраивали по-настоящему детские и молодёжные шоу, поэтому выступать перед детьми я не только привык, но и очень люблю», — рассказал артист.

Известно, что когда Лиам только ехал на мероприятие, он увидел маленьких девочек в балетных пачках и попросил своего водителя остановиться возле них. Вместе со своей командой он придумал интересную штуку: водитель должен был выйти из машины и спросить, знают ли они Лиама Пейна. Если да, он бы вышел, и они бы сделали селфи.

Однако, Лиам не смог удержаться и почти сразу вышел из машины. «Я даже не знаю, узнали ли меня дети и знали ли вообще, кто я. Но мне так приятно видеть улыбки на их лицах, когда мы делаем фото. Поэтому я не раздумывая, как только увидел девчонок в пачках, вышел к ним».

Напомним, что группа несколько лет назад взяла бессрочный перерыв, но на вопросы, стоит ли ждать их возрождения, ответить пока трудно.