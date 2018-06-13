Дайджест Mojo Media #54

Начало рабочей недели плавно сползло на среду, и как же хорошо, что нам осталось всего каких-то 3 рабочих дня. Собираемся с силами, похмеляемся «Нарзаном» и в перерывах между активной рабочей деятельностью читаем наш дайджест, который посвящается Владимиру Петрозаводскому. Не так важно, кто это —просто хороший человек, который очень многое сделал для нашего издательства.

BroDude

Почему мужчины в России плохо одеваются: Статья вызвала бурные обсуждения, а градус отношения к ней менялся от лютой ненависти до солидарности со взглядами автора. Ему, кстати, досталось в комментариях: то его обвиняли в отсутствии логики, то сетовали на какие-то традиции. Но ведь проблема плохого вкуса в одежде никуда не делась! Вот о причинах мы и рассказываем. А ты не стесняйся писать все, что думаешь о нас, в комментариях под статьей. Канье Уэст: первый после Бога: Черный Иисус, который спустился с особняка семейства Кардашьян, дабы спасти нас. Великий шоумен, который преодолел все допустимые пороги нарциссизма. Рэпер, который умеет время от времени делать шедевры. Все это он: великий и ужасный Канье, который то ли действительно сошел с ума, то ли просто притворяется. Почему нужно читать сказки, даже если ты взрослый: Нет и не было особых надежд, что эту статью прочитают много человек. Однако автор (да и вся редакция) настоятельно рекомендует обратить внимание на самый чистый и, скорее всего, лучший жанр во всей литературе. А почему и зачем, мы подскажем. Мужские прически, которые ненавидят женщины: Еще одна статья, которая вызвала у аудитории гнев праведный. Можно сколько угодно орать про то, что главное — самодостаточность, а не то, что у тебя на голове, и вообще, женщины не стоят того, чтобы обращать внимание на их предпочтения. Но мы бы последили за личной жизнью человека, который с «чувством собственного достоинства» носит «горшок» (в смысле прически, а не русского рока).

Heroine

Большой ребенок: 6 привычек беспомощного мужчины: Подобное безвольное и ни на что не способное «чудо» под боком может умилять, может даже подпитывать твою самоуверенность, но со временем такой кавалер просто превратится в раздражающее бремя. Не то чтобы любить таких категорически нельзя, просто если хочешь быть счастливой и чувствовать рядом с собой мужчину, то лучше выбрать вариант посерьезнее. Винотерапия: вкусная и полезная косметическая процедура: То, что нужно после затяжных выходных! Ведь это, как сказано в заголовке, вкусно, полезно и балдежно. О пользе вина известно очень давно, но о том, как напиток богов и поэтов сохраняет красоту, известно не так много. Как успешные женщины начинают утро: Не нужно подолгу всматриваться в эти лица, выискивая красоту, и проверять их банковский счет. Их знают, их любят, их уважают, а главное, они добились определенных успехов в своей стезе. И у каждой из них есть свой метод, чтобы подавить беспокойство, взять контроль над своими делами и провести утро спокойно, но эффективно и насыщенно.

Подкасты

«Мы в этом живем» Похоже, пора переименовать шоу в «Мы играем в Dungeon&Dragons и радуемся жизни». Потому что ребята опять играют в D&D, вместо того чтобы обсуждать мировые новости. Но в этих посиделках свой шарм, и, кажется, самое время заводить отдельное шоу, посвященное настолкам.

«Ребята, мы потрахались» Вечная тема «Как перестать думать о прошлом и двигаться дальше» не перестает быть актуальной. Ну что ж, спрос рождает обсуждение, и то, что вас волнует, мы разбираем как можем.

«Дикие утки» Этот выпуск Владимир Епифанцев окрестил бы не иначе как «Охренительные истории. Одна лучше другой: про фигню, сгущенку». Просто истории про знакомство с девушкой плавно перетекают в появление банки сгущенки в заднице одного героя. Как это произошло и при чём здесь универ, невозможно объяснить — надо просто послушать.

«Работник месяца» А в самом серьезном нашем шоу был уникальный гость, соединивший служение музе и творческое вдохновение с растущими из нужного места руками (что в общем-то в наши дни редкость!). Трудится он скрипичным мастером и знает все о концертах, изготовлении скрипок и превращении заурядных скрипачей в виртуозов.