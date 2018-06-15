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«Страшно то как!» — Новый дерзкий имидж Барановской ужаснул подписчиков
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«Страшно то как!» — Новый дерзкий имидж Барановской ужаснул подписчиков 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Юлия Барановская решила поменять имидж и пошла к стилисту:
— Новая стрижка — новый виток жизни. Цвет волос не изменился. Я как не красила волосы, так и не крашу их, — объяснила эксперимент со внешностью теледива.
Фото с новой прической экс-жена Аршавина выложила в Instagram. Однако вместо комплиментов, которых, вероятно, ожидала ведущая, пользователи набросились на нее с критикой. Комментаторы сошлись во мнении, что короткие волосы и густая длинная челка испортили ведущую, состарив ее на несколько лет.
— Фу-фу, на старуху стала похожа — Лицо мужеподобное стало — Это не ваше! — заключили в сети.
Позднее ведущая отреагировала на критику в новом посте. Барановская поблагодарила тех, кто обосновал, почему ей не идет эта стрижка. А тем же, кто оставил под фото оскорбительные комментарии, она порекомендовала «не позорить родителей».
Ранее Пятый канал рассказывал подробности нового романа Барановской.
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