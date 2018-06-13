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Юлия Барановская кардинально сменила имидж
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Юлия Барановская кардинально сменила имидж 

Журнал ОК! 1 час назад
Юлия Барановская удивила поклонников переменой во внешности. Она сделала новую стрижку и поделилась результатом в своих соцсетях. Интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на преобразование. Одни поддержали телеведущую, а другие набросились на нее с оскорблениями. Юлия Барановская не стала молчать и мудро ответила недоброжелателям:
Огромное спасибо тем, кто написал свое мнение и ОБОСНОВАЛ его. Это достойное общение и достойна та критика, которая подкреплена объяснениями. А вот те, кто пишет гадости — «фу, кошмар, ужас, страшная, старая»… Просто поймите, таким общением вы, прежде всего, позорите ваших родителей, которые не смогли вас достойно воспитать … Вкусы и понимание моды и стиля у нас всех очень разные, и каждый безусловно имеет право высказать то, что думает. Но конструктивная критика и оскорбления — это разные вещи. Гугл вам в помощь, если ваши родители с этим не справились.
Юлия Барановская
Юлия Барановская
Напомним, что не так давно в сети обсуждали зажигательный танец Юлии Барановской с победителями конкурса «Московская весна A Cappella». Телеведущая вышла на сцену в роскошном блестящем платье с разрезом в области бедра и стала настоящей звездой вечера. Подписчики восхитились и движениям Барановской, и внешнему виду: «Барановская супер…Аршавин локти кусает», «Юля, умничка! Я Вами восхищаюсь и горжусь!», «Если представить идеальную женщину, как жену, мать и т.п., то вспоминаю Юлию Барановскую!».
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