Юлия Барановская ответила на критику своей новой прически

33-летняя Юлия Барановская сменила имидж, но не всем поклонникам он понравился.

Похоже, в жизни Юлии Барановской начался новый этап. Сначала в Сети заговорили о новом возлюбленном телеведущей, сейчас же звезда решилась на обновление имиджа. Юлия оставила свой цвет волос, но подстриглась и сделала объемную челку. Фото с новой прической она разместила в Instagram.

Но далеко не всем фолловерам Юлии пришлась по вкусу новая прическа. «Вам больше идет без челки»; «Может фото неудачно, но действительно похоже на парик. Раньше было лучше»; «Это парик»; «По пацански и в стиле 80-х»; «Я подумала, что это парень… а это вы!»; «Юленька прическа не плохая но это не твое, честно», — пишут в комментариях. Видимо, критика задела Барановскую, и телеведущая решила ответить.

— написала Юлия.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

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Фото:Instagram