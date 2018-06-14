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Юлия Барановская ответила на критику своей новой прически
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Юлия Барановская ответила на критику своей новой прически 

WMJ.ru 35 минут назад
Фото: WMJ.ru
33-летняя Юлия Барановская сменила имидж, но не всем поклонникам он понравился.
Похоже, в жизни Юлии Барановской начался новый этап. Сначала в Сети заговорили о новом возлюбленном телеведущей, сейчас же звезда решилась на обновление имиджа. Юлия оставила свой цвет волос, но подстриглась и сделала объемную челку. Фото с новой прической она разместила в Instagram.
Но далеко не всем фолловерам Юлии пришлась по вкусу новая прическа. «Вам больше идет без челки»; «Может фото неудачно, но действительно похоже на парик. Раньше было лучше»; «Это парик»; «По пацански и в стиле 80-х»; «Я подумала, что это парень… а это вы!»; «Юленька прическа не плохая но это не твое, честно», — пишут в комментариях. Видимо, критика задела Барановскую, и телеведущая решила ответить.
— написала Юлия.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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