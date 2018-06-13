Северодвинск отметил День России выступлением сорока невест

12 июня, в День России, на площадь Северодвинска вышли 40 невест

Флешмоб носил название «Сбежавшие от серых будней». Девушки в подвенечных платьях прошли от дома молодёжи «Строитель» к площади Победы. Здесь же затем развернулось праздничные мероприятия — невесты не только танцевали, но и бросали в толпу букеты цветов.

«Парад невест — потрясающее по зрелищности событие, которое укрепляет такие важные ценности, как семья, брак и материнство, — комментирует мероприятие глава города Игорь Скубенко . — Более того, для многих девушек это — ещё одна возможность вспомнить самый светлый день в жизни любой семьи».

Напомним, в Архангельске в этот день выступил государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье».