Ещё
Северодвинск отметил День России выступлением сорока невест
Далее:
Читайте также:
Ещё

Северодвинск отметил День России выступлением сорока невест 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
12 июня, в День России, на площадь Северодвинска вышли 40 невест
Флешмоб носил название «Сбежавшие от серых будней». Девушки в подвенечных платьях прошли от дома молодёжи «Строитель» к площади Победы. Здесь же затем развернулось праздничные мероприятия — невесты не только танцевали, но и бросали в толпу букеты цветов.
«Парад невест — потрясающее по зрелищности событие, которое укрепляет такие важные ценности, как семья, брак и материнство, — комментирует мероприятие глава города Игорь Скубенко. — Более того, для многих девушек это — ещё одна возможность вспомнить самый светлый день в жизни любой семьи».
Напомним, в Архангельске в этот день выступил государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье».
АиФ Архангельск: последние новости
Принцесса Бёйла очень ждет своих родителей «Как-то всё сошлось». Архангельская Булочка нашла хозяев Очаровательная Люсьена готова стать вашим другом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Седокова надела платье, как у первоклассницы5
42-летняя Захарова показала фигуру в купальнике6
Пугачева: «Я живу с Галкиным и Киркоровым»7
Почему анальный секс — это не страшно69
Бородина решила помериться ягодицами с Кардашьян9
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
12:39
Сексуальные жены миллиардеров
Звёзды
00:19
Седокова надела платье, как у первоклассницы
Звёзды
12:26
Когда исчезнут плюшевые игрушки
Дети
42-летняя Захарова показала фигуру в купальнике
Звёзды
Что знают ученые об эликсире бессмертия
Здоровье
12:21
Пугачева: «Я живу с Галкиным и Киркоровым»
Звёзды
00:15
Бородина решила помериться ягодицами с Кардашьян
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение