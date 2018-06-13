Само совершенство: почему вы не должны делать все идеально

Внутренний конфликт — это конфронтация внутренних желаний, интересов или убеждений, независимо от того, осознает это человек как конфликт или нет. Даже если это мысли из разряда «хочу в отпуск/платье, а надо в офис». Но он всегда энергозатратен и является одним из ключевых факторов стресса. Для устранения внутреннего дисбаланса нужно знать, где искать болевые точки и как с ними работать.

Вариации внутренних противоречий у бизнес-леди столь же многообразны, сколь бездонна дамская сумочка.

Леди Совершенство

Суть конфликта. Это женщины, которые хотят быть идеальными, перфекционистки и отличницы по жизни. Они считают, что могут (и должны) сделать все. Но они взваливают на себя непосильную ношу и рано или поздно перегорают.

Пример. Женщина-руководитель работает в крупной компании, бизнес развивается, но не так, как в былые годы. Необходимы стратегические изменения. Но, отвечая себе на вопрос «а что я могу изменить?», женщина-руководитель опирается на хрупкую иллюзию, что дело в недостаточности усилий с ее стороны. И делает вывод: мне надо работать еще упорнее. Также говорил в любой критической ситуации конь Боец в знаменитой антиутопии Дж. Оруэлла «Скотный двор». В итоге за свои старания он поплатился здоровьем. Связь между количеством часов работы управленца и повышением личной эффективности или уровня прибыли в компании в таких случаях отсутствует или обратно пропорциональна. Получается замкнутый круг: женщина работает больше, происходит эмоциональное и физическое выгорание, бизнес от этого в гору не идет.

Причин подобных конфликтов может быть несколько.

Во-первых, попытка доказать самой себе свою значимость. Женщина думает, что без нее компания не справится, только она знает, что делать. Истоки такой позиции лежат в заниженной самооценке. Они не хвалят себя, а постоянно ищут недоработки и собственные несовершенства.

Откуда эта привычка у состоявшихся руководителей, в подчинении которых сотни человек? Чаще всего причина кроется в завышенных ожидания со стороны родителей, которые постоянно оценивали ребенка по действиям или сравнивали с другими («А вот Маша написала контрольную лучше, чем ты»).

Выход. Примите себя независимо от результата своих действий, позвольте себе быть «плохой» в глазах окружающих. Одобряйте себя, а не ждите похвалы извне.

Во-вторых, синдром отличницы. «Все должно быть идеально: у меня же есть необходимый управленческий опыт, знания, наработки, я же могу». Да, можете. Но в погоне за идеалом перфекционист теряет главное — ощущение целостности себя. Не давая себе права на ошибку, работая на внешний блестящий результат, женщина не замечает, как становится «обесточенной». А без источника энергии даже самые яркие лампочки не светят.

Выход. Спросите себя, действительно ли вы хотите делать то, что сейчас делаете? Что вы хотите этим доказать? Все ли действия необходимы компании? Такая рефлексия поможет выйти из гонки и оценить ситуацию со стороны, расставить приоритеты.

В-третьих, это идея о собственном всемогуществе. За этой установкой кроется страх собственной незащищенности и уязвимости. Когда ребенок находится в утробе, он получает от матери все, что ему необходимо. Все его желания незамедлительно реализуются, и он чувствует себя всесильным.

Выход. Перейдите во взрослую позицию с принятием своих ограничений. Что в моей власти, а что нет? Что здесь главное, что требует моего внимания, а что я могу отпустить?

Ловушка победителя

Суть конфликта. Эти женщины умеют ставить цели. Их карьера — непрерывное восхождение. Они соответствуют образу успешной бизнес-леди. Но в тот момент, когда взять новую высоту невозможно, у них наступает ощущение краха и потери жизненного смысла.

Пример. Женщина — собственница бизнеса, в юности спортсменка. Довольно быстро выстроила сеть магазинов парфюмерии. Все свое время уделяла работе, всегда добивалась поставленных целей, руководствуясь идеей «я хочу еще выше!», «мне нужен определенный уровень комфорта». Но в какой-то момент произошла осечка, и выйти на запланированные показатели не получилось. Для нее это стало полным провалом и крушением всех своих мечтаний. Пришла в состояние подавленности и потеряла мотивацию к работе.

Здесь можно выделить несколько внутренних конфликтов.

Во-первых, классическая ловушка победителя. «Быстрее! Выше! Сильнее!». Мобилизуя свои внутренние ресурсы, как спортсмен перед взятием нового рубежа, женщина бежит от вершины к вершине, не задумываясь о том, что происходит с ней в пути. И в какой-то момент, не взяв высоту, ломается и перестает видеть смысл в работе.

Выход. Перечислите свои самые важные жизненные ценности. Каждый раз, ставя новые цели в бизнесе, проверяйте себя вопросом: какую свою ценность я сейчас реализую? Возможно, окажется, что цель заработать как можно больше подменяет потребность жить в единении с природой и гармонии с близкими.

Во-вторых, это страх потери статуса. Женщина тратит огромные ресурсы только на то, чтобы соответствовать своему положению.

Выход. Проанализируйте свои убеждения на предмет «хочу» и «надо». Четко разделите свои желания на две группы: «я этого хочу сама» и «это ожидания моего окружения». Какую цену (время, усилия) я готова заплатить за соответствие этому образу? Оставьте только то, что близко вам самой.

И, наконец, это может быть сила привычки. Вас учили, что вы должны побеждать, вам нужно быть первой.

Выход. Подумайте, а кому это на самом деле нужно? Может быть, ваш папа, тренер по фехтованию, хотел вырастить из дочки чемпионку, и вы привыкли побеждать через «не могу». А вам хотелось заниматься дизайном? Сойдите с проторенной колеи и сделайте шаг в сторону — это даст видение новых вариантов.

Пропишите альтернативные сценарии. Если я не достигну цели А, то какая цель Б будет меня вдохновлять? Не складывайте все яйца в одну корзину.

Разрешение любого внутреннего конфликта — это, в первую очередь, возможность позволить себе быть несовершенной и умение принять переменчивую реальность. Это осознанный выбор в пользу своих истинных желаний и создание своей личной стратегии достижения успеха без оглядки по сторонам. Тогда решение очередного внутреннего конфликта станет выходом на новый уровень.

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