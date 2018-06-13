Секретик на пять копеек: альтернативный способ выращивания рассады

Здравствуйте, дорогие Семидачники!

Уже второй год выращиваю рассадой огурцы, кабачки, тыквы, дыни. Раньше, когда семена сеяла сразу в грунт, приходилось несколько раз пересевать. Может быть из-за того, что посадила в холодную землю, или семена просроченные, а может быть, их съела медведка, а это скорее всего. Уже не гадаю, а выращиваю рассадой. Растения из семейства Тыквенные не очень любят пересадку, поэтому их лучше выращивать в индивидуальной ёмкости.

Очень понравился секрет: «Как получить ранние огурцы уже в июне в открытом грунте» от Татьяны из Гомельской области (Tanashina). Можно ещё вырастить рассаду в торфяных таблетках, а я нашла альтернативу — и это втулка от туалетной бумаги Zewa (Просто смойте меня в унитаз!), помните рекламу?

И вот, я её не смывала (ха-ха-ха), а целый год собирала.

Огурец

Втулки

Делаю из круглой формы квадратную, заполняю грунтом, первые две-три ложки, утрамбовываю, а потом заполняю всю втулку. Устанавливаю втулки в коробочку из-под молока, ряженки или кефира, а можно обернуть их пищевой пленкой. Сажаю по одной семечке во втулку, семена можно сначала прорастить, поливаю.

Рассада огурцов

Рассада огурцов готова к пересадке. Аккуратно разрезаем коробочку или разворачиваем плёнку.

Разрезаем коробочку

Рассада ог Освобождаю рассаду огурцов от втулок и высаживаю в открытый грунт.

Без втулок

В грядке

Если понравился секретик на пять копеек, собирайте втулки и пользуйтесь в этом году или в следующем.

С уважением, Ирина.