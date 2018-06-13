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Доктор, сделайте меня красивым: мужчины повалили за пластикой
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Доктор, сделайте меня красивым: мужчины повалили за пластикой 

МедикФорум 45 минут назад
Фото: МедикФорум
Эксперты отмечают новый бум в пластической хирургии среди мужчин. Представители сильного пола всё более активно избавляются от гинекомастии, неудачного живота, а также жира под кожей. В Америке опубликовали новую статистику, которая показала, что количество мужчин, проходящих через пластические операции, снова резко увеличилось. В прошлом году отмечался аналогичный скачок, однако он касался людей среднего и старшего возраста, не трогая так называемых миллениалов, то есть людей, которые родились незадолго до и вскоре после начала нового тысячелетия. Теперь же отчет Американского сообщества пластических хирургов продемонстрировал, что мужчины всех возрастов более активно ложатся под скальпель. Так, в 2017 году более 1,3 млн американских мужчин прошли через пластические операции. Наиболее часто представители сильного пола выбирали операции по уменьшению объема груди из-за гинекомастии, липосакцию, а также абдоминопластику или контуры живота. Мужчины с большим удовольствием обзаводятся видимыми кубиками пресса, что с помощью пластического хирурга можно сделать гораздо быстрее, чем при регулярных занятиях в спортзале. Сами эксперты объясняют подобный всплеск множеством факторов, среди которых всё более растущее давления из-за социальных сетей, требующее от мужчин выглядеть на высоте, конкуренция на рабочем месте, из-за которой преимущество отдается более молодым и молодо выглядящим сотрудникам, а также рост эпидемии ожирения. Большинство экспертов считает, что пластическая хирургия увеличивает количество комплексов по поводу внешности человека. Но некоторые пластические хирурги настаивают, что рост числа пациентов мужского пола в клиниках красоты — это позитивный признак. Мужчины якобы начали ощущать себя более комфортно при обсуждении собственных несовершенств. Ранее подобного рода разговоры считались проявлением недостаточной мужественности, но теперь стереотипы разрушены. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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