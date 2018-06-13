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Ариана Гранде похвасталась шикарным помолвочным кольцом с бриллиантом в 4,4 карата
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Ариана Гранде похвасталась шикарным помолвочным кольцом с бриллиантом в 4,4 карата 

WMJ.ru 46 минут назад
Фото: WMJ.ru
Ариана Гранде продемонстрировала массивное украшение на безымянном пальце.
Только несколько часов назад стало известно, что 24-летняя Ариана Гранде через месяц после начала отношений собралась замуж за ведущего шоу Saturday Night Live Пита Дэвидсона. А сейчас же появились первые фото помолвочного кольца. С ним певица выступала еще 2 июня, но тогда никто не обратил на него внимание. По информации Daily Mail, Пит заказал кольцо у ювелира Грега Юны еще в мае. Платиновое кольцо украшено бриллиантом в 4,4 карата.
Как тебе украшение Ари?
Напомним, Граде только в мае рассталась с рэпером Маком Миллером, с которым встречалась последние два года. И сразу же после разрыва Ариана не только закрутила новый роман, но и собралась замуж. Уже через две недели после начала отношений Пит сделал Ари предложение руки и сердца.
А ты бы согласилась принять предложение через две недели после начала отношений?
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Фото:Instagram, Global Look Press, East News
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