Разметчик рядов на грядках. Гениальное решение для тех, кто страдает криворукостью

Частенько я страдаю криворукостью, вернее неумением прямо и ровно разметить рядочки на грядке для посадки растений (моркови, свеклы, лука и др.). Но вместе с тем очень и очень люблю, чтобы было ровно, красиво и аккуратно. И именно для таких целей у нас есть очень удобная штука -нарезатель (разметчик, маркер, как хотите) рядков.

Разметчик

Пользуемся им уже много-много лет, скоро потребуется делать новый. Хочется сказать, что их у нас два, с различными расстояниями зубцов: малый нарезатель-20 см — рядки получаются именно с таким расстоянием, и большой (широкий) маркер-70 см, он приспособлен для наметки рядов под картофель.

Разметчик

Соорудить его очень просто, справится даже женщина: нужна одна длинная палка-рукоятка, к которой приколочена поперечная рейка (по ширине желаемых рядов) с двумя заточенными топором и направленными вниз зубцами нужной длины (см 10-15). Опять же, видно, что деревянные зубцы прибиты к поперечной рейке. Да, у большого разметчика есть еще дополнительные крепления — потому как нагрузка немного больше (если хотите, то сфотографирую дополнительно). А пока нарисовала схематично. Вот такой маркер для картофельных рядков.

Маркер для картофельных рядков

Извиняюсь, что зубцы грязные, после нарезания уже. Я и не хотела фотографировать, но рука сама потянулась сделать это.

Разметчик

Разметчик

Использование:

Нужна уже вскопанная и подготовленная грядка. Теперь главное — наметить прямо первый рядок (то есть, одним движением у нас получается два рядочка), а дальше пойдет, как по маслу. У нас получились две первые бороздки, затем крайний левый зубец разметчика направляем в последний рядок и снова проводим по грядке. И так далее — до окончания нужного количества рядов. Можно делать поверхностные бороздки, а можно, прилагая небольшое усилие, более глубокие.

Разметчик

Разметчик Вот так, за очень быстрое время можно прямо и ровно сделать рядочки для посадки. Удачи!