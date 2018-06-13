Томаты самосевом на всякий пожарный… Удивительный секрет

Какой же дачник не любит быстрой…, ой, простите, томаты? И особенно в средней полосе? В стране «вечно зеленых помидоров», как говорил один знакомый украинец. Правда, это было давно, лет 40 назад, но сейчас у каждого дачника теплица — главное украшение и гордость участка.

Но чтобы вырастить этих красненькие (желтенькие, розовые и т.п.) помидорчики, надо сначала посадить семечко в землю, взрастить крепкую рассаду и т.д. Процесс известный. Только не всегда всё идет так, как хотелось бы: то семечко не взошло, то земля подвела, то залили, то засушили, заморозили, или другой казус какой случится…

Так вот, на случай форс-мажорных обстоятельств я прикапываю в землю теплицы на зиму несколько штук созревших (лучше, может быть, даже перезревших) плодов. Прикапываю не глубоко, 1 см — не больше. Зимой все равно теплицу набиваем снегом, поэтому там семена не промерзают.

Зато весной выходят молодые росточки томатов самосевом, и вот тут уже как хотите делайте, хотите вырывайте, хотите оставляйте, дело ваше.

Томаты слева выращены через рассаду, а три справа — самосевНо, сразу оговорюсь, во-первых, такое происходит только с хорошо вызревшими томатами, и во-вторых, выходят они, конечно, позже, чем высаженная дома рассада, это еще зависит и от сорта томатов, и от места «посадки» плодов.

Самосев под высаженными томатами

По моим наблюдениям, лучше это делать в центре теплицы или там, где хорошо освещается и соответственно быстрее прогревается земля.