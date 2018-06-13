«Волшебный» День России отметили в ТКС «Орехово»

Завершилась первая неделя обучения в Академии волшебников «Орехвардс» в субботу, 9 июня. Юные дарования в этот день колдовали над праздничными открытками ко Дню России.

Бумажные поздравления получились очень необычными, ведь выполнены были в технике «скрапбукинг».

— Мы взяли это направление, так как оно является самым актуальным, — рассказала редактору газеты района «Борисовские пруды» специалист по связям с общественностью ТКС «Орехово» Анастасия Ушакова . — Мы уже открыли курсы по скрапбукингу для взрослых, но решили на этом не останавливаться — внедрили в программу обучения в «Орехвардсе» такой урок. И детям очень нравится. Восторженные, они подарили свои творения мамам и бабушкам.

Но на этом сюрпризы от «Орехвардса» не заканчиваются: уже через неделю ребята попробуют себя в роли Гаррика Олливандера — изготовителя волшебных палочек, а также будут учиться варить зелье из азота и колдовать настоящее мороженое.

Фото: ТКС «Орехово»