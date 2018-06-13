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«Волшебный» День России отметили в ТКС «Орехово»
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«Волшебный» День России отметили в ТКС «Орехово» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Завершилась первая неделя обучения в Академии волшебников «Орехвардс» в субботу, 9 июня. Юные дарования в этот день колдовали над праздничными открытками ко Дню России.
Бумажные поздравления получились очень необычными, ведь выполнены были в технике «скрапбукинг».
— Мы взяли это направление, так как оно является самым актуальным, — рассказала редактору газеты района «Борисовские пруды» специалист по связям с общественностью ТКС «Орехово» Анастасия Ушакова. — Мы уже открыли курсы по скрапбукингу для взрослых, но решили на этом не останавливаться — внедрили в программу обучения в «Орехвардсе» такой урок. И детям очень нравится. Восторженные, они подарили свои творения мамам и бабушкам.
Но на этом сюрпризы от «Орехвардса» не заканчиваются: уже через неделю ребята попробуют себя в роли Гаррика Олливандера — изготовителя волшебных палочек, а также будут учиться варить зелье из азота и колдовать настоящее мороженое.
Фото: ТКС «Орехово»
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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