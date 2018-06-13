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Померзла картошка. Будет ли урожай?
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Померзла картошка. Будет ли урожай? 

7dach.ru 29 минут назад
9 июня нас подморозило -2ºC, и картошечка вся помёрзла, кабачки, бархатцы, георгины. Интересно, что будет с картошкой? Отрастёт, но будет ли урожай?
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