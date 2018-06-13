Шпинат. Посев в открытый грунт

Шпинат. Посев в открытый грунт

22.04.2018 года Открытый грунт.

Условия:Грядка подготовлена с осени, внесен перегной без перекопки, замульчирована. Предшественники — томаты. Соседи — петрушка. Почва супесчаная, влажная. Грядка 60 см шириной, освещается целый день, расположена север-юг, чуть углубленная. Наличие вредителей на огороде — обнаружилась медведка. Температура воздуха +15ºC.

Отодвинула мульчу, сделала бороздки глубиной 2 см, расстояние между бороздками — 5 см.

Посеяла семена шпината (посыпала).

Полила из лейки, чуть смывая землю с края бороздки.

…

Проростки:08.05.2018 года семена практически не проклюнулись.

бб Практически не взошли.

ююю