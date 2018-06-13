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Шпинат. Посев в открытый грунт
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Шпинат. Посев в открытый грунт 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Шпинат. Посев в открытый грунт
22.04.2018 года Открытый грунт.
Условия:Грядка подготовлена с осени, внесен перегной без перекопки, замульчирована. Предшественники — томаты. Соседи — петрушка. Почва супесчаная, влажная. Грядка 60 см шириной, освещается целый день, расположена север-юг, чуть углубленная. Наличие вредителей на огороде — обнаружилась медведка. Температура воздуха +15ºC.
Отодвинула мульчу, сделала бороздки глубиной 2 см, расстояние между бороздками — 5 см.
Посеяла семена шпината (посыпала).
Полила из лейки, чуть смывая землю с края бороздки.
Проростки:08.05.2018 года семена практически не проклюнулись.
бб  Практически не взошли.
ююю
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