Как правильно выбрать саженец для дачи?

«Чтобы вырастить овощи и фрукты, дачникам не обойтись без удобрений для посадок и отравы для вредителей, — говорит агроном ООО „Агрохолдинг „Кузбасский“ Светлана Парушкина. — Это всё сказывается на качестве плодов. Тем не менее домашняя продукция полезнее покупной. Для того чтобы вырастить урожай как можно быстрее, недобросовестные производители используют нитраты, которые вредны для здоровья. В малом количестве вреда здоровью они не несут, но в большом они могут привести к головным болям, утомлению и даже проблемам с сердцем“.

»Если вы решили посадить свои фруктовые деревья, при покупке саженцев обязательно обращайте внимание на их корни (они должны быть мощными и упругими), кору (на ней не должно быть никаких повреждений) и обязательно уточняйте возраст деревца, — советует садовод-любитель Инна Гау. — Как правило, чем старше саженец, тем дольше он будет приживаться».