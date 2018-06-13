Эксперимент: Сокровище инков и Эволюция на балконе в мешке

Вдохновилась видеообзорами о томатах фирмы «Партнер». Активные поиски семян закончились успешно)) приобрела 9 гибридов. Теплицы нет, сажаю в тоннели под спандбонд. Два томатика остались после высадки рассады, потому что были очень слабые — 'Эволюцию' переукоренила после заболевания черной ножкой (единственный из ста), 'Сокровище инков' изначально был очень слабым и долго сидел на одном месте. Выбросить жалко, и в открытом грунте они не вырастут, наверное. 16 мая решила посадить их на застекленном балконе (юго-западная сторона) в мешок. В мешок на дно положила луковую шелуху, скорлупу от орехов и семечек, шкурки от бананов, остатки сухой травы и сверху полведра земли с прошлогодним мхом (сфагнум) все пролила «Байкалом». Еще два ведра плодородной земли после калифорнийского червя. Оборвала семядольные листики и по одному настоящему.

первый день высадки

Уже через неделю их было не узнать, кажется они даже не почувствовали пересадки и сразу пошли в рост. Выросли на мой взгляд раза в два. Оборвала еще по два листика, а на следующий день досыпала немного земли, около 3 см.

Рассада двинулась в рост

Еще через шесть дней появились бутоны, удалены пасынки. Возник вопрос: А как вести в один ствол и в два? Пока не решила.

Но, судя по внешнему состоянию, им в мешке пока нравится. Думаю еще досыпать земли… в неделю по 2 см, пока не дойду до среза бутылки… (все-таки высокорослые крупноплодные томаты, наверное и земли им надо прилично. Думаю, что на балконе лучше было бы черри, но это же эксперимент).

На 1 июня растения чувствуют себя не плохо — активно растут, появились бутоныИнтересно, что получится? Ведь на даче эти гибриды уже с завязями.