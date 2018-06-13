Как русские женщины привораживали своих благоверных

До наших дней сохранилось немало свадебных обычаев, соблюдение которых сулит счастливый брак. Например, невеста старалась первой ступить на подножный платок или держать венчальную свечу выше мужниной. Считалось, что успех этих попыток обеспечивал главенство над супругом.

Вряд ли сегодня кому-то из девушек украшения к свадебному платью помогают надевать подруги. А вот в Тамбовской губернии серьги невесте должна была вдевать именно счастливая в браке женщина, ведь таким ритуалом она передавала новобрачной немного собственного счастья.

Поясок для любимого

Если девушка дарила парню поясок, то однозначно давала понять: свадьбе быть. Завязанный пояс становился символом нерушимой связи между мужчиной и женщиной. Да и будучи уже женой каждая старалась выткать для мужа побольше поясов-оберегов — чтобы уберечь от злых людей и приворота других женщин.

Хранительницы семейного очага были уверены, что пояс не даст мужа сглазить или заворожить, а значит, будет он добр и внимателен к жене и детям, а главное — не загуляет.

Вместо завтрака — марафет

О том, как прихорашивались женщины написано много. В крестьянских семьях на завтрак они времени не тратили, а сразу приступали к «измыванию себя». В ход шли самые доступные косметические средства — отвар шиповника или ромашки. Чтобы лицо было «чисто и бело», умывались мыльной травой с корнем чистотела.

Остатки пищи на зубах вычищали «костками из курячих голеней». Красится «яко облиньяны» в XVII веке было не принято. Эта мода пришла позднее, но вряд ли попытки «мазатися» находили понимание у мужей.

Если же красота в течение дня поблекла, можно было воспользоваться верным рецептом. Взять головной платок, пошептать над ним особенный заговор, перекреститься, повязать на голову и пойти по делам. По возвращении для восстановления привлекательного вида достаточно было утереть лицо заговоренным платком.

Верный путь

Уверенность в том, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, появилась не сегодня. И в прошлые века практически все иностранные гости отмечали «хлебосольство московиток». Конечно, жаркое из вымоченных в уксусе и пряностях лебедей или малиновый мёд мужья ели не каждый день, но даже повседневные каши и пироги, по оценке известного путешественника Адама Олеария, имели «вкус не без приятностей».

Жёны пекли пироги-накрепки с кашей и солёной рыбой, векошники, на начинку которых шла векошь (остатки недоеденной рыбы или мяса), а ещё калинники с ягодами, пряженые наливашники, борканники, губники, чапильги, курники и кулебяки с десятками разных начинок.

Нажить товарища

Если жёны Руси преимущественно представали перед мужьями «покорными, кроткими и тихими», то с конца XVIII— начала XIX века некоторым пришлось выработать новую стратегию. В то время как крестьянские жёны по-прежнему оставались смиренными женами-рабынями, дворянки успешно становились теми, кого хотели видеть мужчины-современники.

По воспоминаниям русского писателя и философа Андрея Болотова , в результате женитьбы он «нажил себе такого товарища», с которым разделял «радости и утехи, заботы и попечения». Живший с Болотовым в одно время поэт Гавриил Державин писал, что будущая жена привлекла его «здравыми рассуждениями», хотя «приятная в обращении» девушка была «не без ловкости».

Облегчить мужа во всех заботах

Многие жёны не только выполняли исключительно женскую работу по дому, но и перекладывали на собственные плечи мужские обязанности. Например, жена драматурга эпохи Просвещения Михаила Хераскова Елизавета Васильевна умела «облегчить мужа во всех заботах по хозяйству», при этом она оставалась «доброй, умной и любезной».

Многие мужчины могли не тяготиться хозяйственными проблемами, потому как деловые качества их супруг, их энтузиазм и умение одним своим появлением «выводить ленивых из бездействия» обеспечивали материальное благополучие семьи.

Приворотные корни

Если никакие ухищрения не помогали, оставалось одно — искать помощи у ворожеи, а если возможности сходить к ней нет, то заполучить один из травников (или хотя бы запомнить рецепт, рассказанный соседкой).

Так, в одном из травников XVII века предлагалось класть приворотный корень травы кукоос за зеркало и каждый вечер говорить особенное заклинание. Эффект обещали удивительный — муж не сможет на жену насмотреться.

Другой путь к семейному счастью — носить особенную траву, собранную в Петров день, в нательном кресте. Только предварительно её корень нужно истолочь в порошок и смешать с воском свечей, собранных после молебна у икон Христа и Богородицы.

Растительный алкозельцер

В книге знатока русского народного быта Михаила Забылина находим другие советы. Мужей, которые не знали меры в употреблении спиртного, многие жёны опаивали настоем порошка петуньи и оливкового масла.

Популярный сегодня садовый цветок якобы «сохранял от опьянения», делал подвыпивших мужчин уравновешенными, доброжелательными и покладистыми.

На худой конец, к Наське Черниговке

В XVII веке москвички охотно пользовались услугами некой Наськи Черниговки. Она, к слову, вместе с другими знахарками обвинялась в порче царицы Евдокии в 1638 году. Колдунья славилась тем, что смягчала мужские сердца, усмиряла ревнивцев и избавляла женщин от побоев.

Так, её излюбленным приворотом была ворожба на мыле, соли, белилах и пепле. Обратившейся страдалице предлагалось умываться заговоренным мылом и щедро красить лицо белилами. В пищу и питье мужа, не экономя, следовало добавлять соль, а также пепел от сожженного ворота рубахи.

Многим ли помогла знахарка, не известно. Правда, есть свидетельства, что одна из наивных жён вместо ожидаемой ласки и любви получила от мужа новые порции тумаков.

Не все женские хитрости действовали так, как задумывалось, но неудачи лишь разжигали желание найти тот самый беспроигрышный рецепт для «приворота» благоверного.