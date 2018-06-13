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Появились фото Елены Подкаминской с подросшей дочерью Евой
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Появились фото Елены Подкаминской с подросшей дочерью Евой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
39-летняя Елена Подкаминская ведет скрытный образ жизни. В августе прошлого года она родила дочь Еву от бизнесмена Дениса Гущина. Через несколько месяцев влюбленные узаконили свои отношения. Также у актрисы есть старшая дочь Полина от предпринимателя Александра Пляцевого. По некоторым данным, звезда развелась с первым супругом из-за его чрезмерной ревности.
Елена играет в кино, выходит в свет, но не показывает свою младшую наследницу. Пока она и ее избранник скрывают малышку от общественности. Однако на днях актрису поймали папарацци, когда она прогуливалась с дочерью. На кадрах она запечатлена в джинсах и в бежевом плаще. На руках Подкаминская держит подросшую дочь в голубом костюме и светлой шапочке. Артистка спешила сесть в машину с Евой, но снять ее все же удалось.
Елена Подкаминская с дочерью Евой / фото: Руслан Вороной EG.RU
Отметим, что Елена была не накрашена, а волосы просто собрала в небрежный пучок, но при этом она выглядела моложе своих лет. Ранее актриса признавалась, что после родов у нее начались проблемы со здоровьем. «Когда родишь, падает зрение. И с головой не очень, кстати. Могут быть трудности с речью, с памятью, но во время лактации это нормально», — делилась Подкаминская. Сейчас она уже привыкла к роли матери и все свободное время проводит с дочерью, сообщает EG.ru.
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