Пять лет без сигарет, или Как бросить курить

«Курить я начала в пору жуткого дефицита. Брат моей однокурсницы — моряк — привёз из‑за границы нечто невиданное: тонкие коричневые дамские сигареты. Ну как не попробовать? Мы сидели на замызганном общежитском подоконнике, ловили завистливые взгляды и чувствовали себя звёздами.

И понеслось, начался мой 20-летний курительный марафон. Мне казалось, что курение объединяет. Сколько интересных историй было рассказано во время перекуров, как мы смеялись! Когда появлялись деньги, муж нёс мне не цветы, а пачку дорогих сигарет. Но, честно говоря, из‑за проблем в нашей совместной жизни я стала курить по‑чёрному.

Первый раз я серьёзно задумалась, что пора завязывать, когда в мокроте увидела угольные прожилки. Неужели эта сажа в моих бронхах, ужаснулась я. Утренний кашель бил, бронхит следовал за бронхитом. Я торжественно бросила курить, но на первом же застолье друзья уговорили брать сигарету только при наших общих встречах. «Почему бы и нет?» — подумала я, а утром опять стояла в курилке. Таких попыток за два года было более десяти. Неприятности или, наоборот, праздники — и рука неизменно тянулась к сигарете. Курить по чуть-чуть у меня никак не получалось.

Я сама придумала способ бросить окончательно.

«Если я когда‑либо закурю, с моим ребёнком случится что‑то плохое», — решила я. За последние десять лет было немало ситуаций, когда мне мучительно хотелось курить, но сказанные когда‑то слова крепко держали меня за руки. Я часто вижу во сне, как закуриваю, и холодный ужас охватывает меня: а как же моя клятва? Просыпаюсь и облегчённо вздыхаю.

Самое интересное, что я часто советовала свой способ знакомым, очень хотевшим бросить курить. И ни один из них им не воспользовался. Значит, каждый оставлял себе место для шага назад. И смысл тогда расставаться с этой привычкой?» Татьяна Губаренко, 42 года:

«Я закурила в 27 лет. Меня «пожалела» соседка: видела, как я металась по вечерам, ожидая своего непутёвого мужа. Запив и загуляв, он мог не приходить несколько дней, а я дома с двумя детьми сходила с ума. «Кури, тебе будет легче», — сказала соседка, и я начала. Правда, легче мне не стало, но привычка курить уже плотно срослась со мной, последние годы мне не хватало пачки в день. Мне не нравилось, что моя одежда пропахла сигаретами, что я задыхаюсь, поднимаясь на этаж, курение не доставляло мне удовольствия, но без него я не могла.

В один из вечеров муж ушёл навсегда, и тогда я подумала: а может, это шанс жить новой жизнью? Но зачем мне там сигарета? И как бросить курить, ведь это так трудно?

«А как было трудно в своё время бросить соску моему маленькому сыну, он плакал, капризничал, но ведь справился», — подумала я тогда. Я бросила пачку сигарет в мусорное ведро и пошлёпала себя по рукам, как это делают родители детям. Вот такой был ритуал.

Не скажу, что мне было легко. Но я стала много гулять, выезжать в выходные на природу, занялась спортом. И новая жизнь не заставила себя ждать, в ней много замечательных моментов, но места сигарете нет уже пять лет».

Андрей Севостьянов, 47 лет:

«Те люди, которые узнали, что я бросил курить, были в шоке, ведь без сигареты меня никто не видел. Закончив одну, я сразу же подкуривал другую. Однажды, выйдя от врача с кучей грозных диагнозов, я понял, что убиваю себя, а ведь мне было не так уж много лет. Раньше я это тоже знал, но тогда остро пропустил через себя эту информацию. Бросил курить, прошло два дня, и начал опять. Попыток было несколько, и каждый раз я злился на себя и своё малодушие.

В Интернете на форуме я нашёл информацию о книге «Лёгкий способ бросить курить». Посмеиваясь над своим решением купить чтиво для домохозяек, я зашёл в книжный. Прочёл половину, постоянно затягиваясь. На следующий день закурил только в обед, но почувствовал тошноту. Удивился невероятно. Попробовал через некоторое время ещё раз — прибавилось отвращение к сигарете. Срочно дочитал книгу и не курю уже семь лет.

Потом я прочёл в Интернете, что книга написана с использованием нейролингвистического программирования. И как есть люди, поддающиеся гипнозу и нет, так и она действует на всех по‑разному. Мне вот помогла. Правда, стрессы я стал заедать, и лишние килограммы не заставили себя ждать. Но это уже другая история».

Олег Дольченко, 31 год:

«Я бросил курить в июне 2014-го, когда появился запрет на курение в общественных местах. Мы пришли в кафе и, вместо того чтобы сладко затянуться, развалившись в кресле, через каждые 20 минут выходили покурить на улицу. Потом запрет ввели на работе, место отвели чуть ли не возле мусорных баков. «А что же будет зимой?» — подумал я тогда. И стоит ли портить себе жизнь?

Но способ «решил — сделал» здесь не прокатывает. Сначала я чётко обозначил для себя, когда особенно хочется курить — утренняя чашка кофе, минутка перед тем, как сесть за руль, и перед сном. И стал осознанно перебарывать эти моменты.

Самое странное, что вначале мне было намного легче, чем потом. Трудность даже не в том, что доза никотина прошла мимо, а в том, что ты не знаешь, куда девать эти бесконечные паузы на работе и дома, которые ранее были заняты сигаретой. Поэтому приходилось постоянно себя чем‑то занимать. Тяга становилась всё реже и слабее, а затем и вовсе пропала».

Владимир Сивопляс, 39 лет:

«Мне повезло: мы курили вместе с женой и бросить решили тоже вместе. И когда кто‑то из нас пытался покурить, то чувствовал ответственность перед партнёром и останавливался. Всё оказалось намного проще, чем мы думали. Конечно, ломало первые недели, и, увидев курящего, срочно хотелось сделать то же самое.

Но не такое уж это испытание для воли. А может, нам было легче, потому что мы «страдали» вдвоём. А ещё мы пили очень много молока, говорят, это помогает бросить. Нам точно помогло, не курим уже восемь лет».