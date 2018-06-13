Стало известно, от каких ягод нужно держаться подальше

Эксперты Россельхознадзора советуют не покупать ягоды, которые продаются возле метро, на трассах и в переходах. По их словам продукция так называемых «частников» опасна тем, что ее качество никто не проверяет, сообщила газета «Аргументы и факты»

«Ранее наша служба проверяла продукцию — как российскую, так и импортную — и не выпускала в оборот небезопасные для потребителей фрукты, овощи и ягоды. Сегодня у нас связаны руки. Поэтому обычный покупатель не может быть уверен в безопасности ягод — их никто не проверяет», — отметила официальный представитель ведомства Юлия Мелано

Она добавила, что уличными торговцами ягод, по сути, должна заниматься полиция. Те, кто покупает клубнику или сезонные фрукты с рук очень рискуют: в случае отравления они никому не смогут предъявить претензии.

Мелано подчеркнула, что опасней всего на стихийном рынке брать клубнику и голубику. Первый тип ягод нередко обрабатывают антибиотиками, а второй — подвержен радиации.

На минувшей неделе инспекторы Россельхознадзора забраковали крупную партию персиков, которые хотели везти в Россию из Турции. В фруктах нашли плодовых мух.