Японцы помешались на русской девушке-полицейском: фото соблазнительницы без формы

Фотографии конной девушки-полицейского из России пленили сердца японцев — кажется, впервые так масштабно после того, как в Стране Восходящего Солнца узнали про Наталью Поклонскую . 157 тысяч лайков, 48 тысяч ретвитов, комментарии вроде «Думаю, я влюбился» и «Хотел бы, чтобы девушки японской полиции выглядели так же» — и это далеко не предел.

Взбудоражившую японский интернет девушку зовут Татьяна Зима, она безумно притягательна, и её внешность усиленно спорит с расхожим утверждением «форма красит женщину». Ниже — 18 примеров этому.