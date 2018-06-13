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Японцы помешались на русской девушке-полицейском: фото соблазнительницы без формы
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Японцы помешались на русской девушке-полицейском: фото соблазнительницы без формы 

News.ru 33 минуты назад
Фото: News.ru
Фотографии конной девушки-полицейского из России пленили сердца японцев — кажется, впервые так масштабно после того, как в Стране Восходящего Солнца узнали про Наталью Поклонскую. 157 тысяч лайков, 48 тысяч ретвитов, комментарии вроде «Думаю, я влюбился» и «Хотел бы, чтобы девушки японской полиции выглядели так же» — и это далеко не предел.
Взбудоражившую японский интернет девушку зовут Татьяна Зима, она безумно притягательна, и её внешность усиленно спорит с расхожим утверждением «форма красит женщину». Ниже — 18 примеров этому.
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