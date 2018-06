Что делают успешные люди после отпуска. Восемь правил безболезненного возвращения в офис

После отдыха вне рабочих стен и задач настроиться на трудовой лад очень сложно. Но переход от «курортника» к «трудовой лошадке» можно заметно смягчить, если знать, что делать. Отпуск — это здорово, но возвращаться к работе после двух-трех недель перерыва часто очень сложно. В преддверии сезона отпусков Business Insider перечисляет несколько советов, которые помогут максимально быстро и безболезненно для психики вернуться в рабочий режим. Оказывается, возвращение с морских берегов в офис может переноситься не как великая трагедия, если делать следующее:

1. Начинайте заранее

Если вы хотите упростить свое возвращение на работу после отпуска, вам нужно будет подготовиться.

Отправьтесь спать пораньше, а утром проснитесь немного раньше обычного, — говорит Линн Тейлор, национальный рабочий эксперт и автор книги «Tame Your Terrible Office Tyrant: How to Manage Childish Boss Behavior and Thrive in Your Job». — Это смягчит обрушившийся на вас рабочий поток, позволит быстро вернуть концентрацию и даст некоторую фору.

2. Не ставьте себе рамки

Не назначайте на первый рабочий день слишком много встреч и крайних сроков, иначе вы рискуете после работы попасть в шоковое состояние.

В идеале постарайтесь уберечь себя от совещаний или встреч в первый рабочий день — старайтесь сделать его максимально свободным и легким, чтобы не чувствовать себя слишком уставшим, — Майкл Керр , международный бизнес-спикер и автор книги «The Humor Advantage».

Керр рекомендует провести небольшую планерку перед началом вашего первого дня: «Выделите несколько минут, чтобы спланировать свой день, прежде чем снова погружаться в работу, сфокусируйтесь на приоритетах и не бойтесь просить о помощи других людей».

Для начала займитесь самыми неотложными делами. Решите, что является на текущий момент самым важным для вашей работы, вашего начальника и вашего списка проектов. Взгляните на общую картину, а не на то, что придет по очереди. Научитесь отказываться от низкоприоритетных вещей, которые будут неминуемо поджидать вас.

3. Догоняйте

Райан Кан, карьерный коуч, основатель The Hired Group и автор книги «Hired! The Guide for the Recent Grad», рекомендует прежде, чем снова погружаться в рабочие электронные переписки и рабочие проекты, узнать об общем ходе дел, о том, выяснить, что произошло на работе, пока вы отсутствовали.

Выясните, не произошло ли каких-либо важных событий или изменений, пока вас не было на работе, — говорит он. — Так вы сможете набрать необходимую скорость, прежде чем погружаться в ежедневную рабочую рутину».

4. Не потеряйтесь в папке «Входящие»

Будьте осторожны: после отпуска можно потратить слишком много времени на ответы на все электронные письма, которые успели скопиться.

Очень легко попасть в водоворот электронных писем, если вовремя не задуматься о том, а правильно ли вы тратите время в своей первый рабочий день, — говорит Керр. — Не путайте активность в переписке с продуктивной работой, лучше следите за приоритетами и отвечайте только на те письма, которые требуют срочного ответа».

5. Поговорите с коллегами и клиентами

Теперь, когда вы снова вернулись к работе, неплохо было бы связаться с начальником и коллегами, рассказать им, над чем вы собираетесь работать. Тейлор добавляет, что очень важно, чтобы такое общение было кратким и относительно поверхностным, прежде чем вы «комфортно наверстаете упущенное».

Кроме того, не будет лишним связаться с вашими главными клиентами.

Выделите время на то, чтобы связаться с одним или двумя клиентами, чтобы дать им знать, что вы снова вернулись к работе и готовы помочь им, если возникнет в этом необходимость, — говорит Керр. — Это простой способ налаживания контакта с клиентами, но он может создать огромное впечатление».

6. Позаботьтесь о себе

Вы можете поддаться соблазну погрузиться в работу сразу же после отпуска. В конце концов, вы же отдохнули. Но это не очень хорошая мысль.

Вместо этого, — говорит Керр, — убедитесь, что у вас достаточно времени на отдых, вы занимаетесь физкультурой и хорошо питаетесь в течение дня. Если кажется, что после отпуска нужно опустить голову и работать не покладая рук «от звонка до звонка», — гоните эти мысли прочь. Попытка провести таким образом первый рабочий день грозит не только огромным стрессом для вашего организма, такой подход существенно повысит ваши шансы на совершение ошибки и с большей вероятностью снизит вашу продуктивность, а не повысит ее».

В режиме безостановочной работы рано или поздно вы устанете, а ваши попытки справляться с задачами будут контрпродуктивными.

«Возьмите большой перерыв в течение дня и убедитесь, что вы взяли на передышку больше времени, чем обычно, — говорит он. — Вам нужно правильно оформить переход к новому режиму жизни при помощи отдыха».

После работы очень важно восстановить привычный распорядок дня и отправиться спать вовремя.

7. Сохраняйте фокусировку

В офисе вас будет поджидать целая масса отвлекающих факторов.

Люди могут спросить у вас о том, как вы провели отпуск, — говорит Тейлор. — Социальные сети и новостные заголовки заставят почувствовать, что вы теряете связь со своими друзьями и миром в целом.

Не тратьте время на разговоры и просмотр новостей. Постарайтесь сфокусироваться на своей работе. Фотографии из отпуска лучше показать коллегам в обеденный перерыв, и только тогда, когда они об этом попросят.

«Во-первых, это будет отвлекать вас от работы. Во-вторых, может показаться, будто вы злорадствуете, ведь не все ваши коллеги успели или смогли отдохнуть», — говорит она.

8. Подумайте о прошедшем отпуске

Вместо того, чтобы грустить из-за возвращения на работу, прокрутите в голове самые яркие воспоминания из отпуска с чувством благодарности.

Постарайтесь продлить это чувство счастья на максимально длительный период, — говорит Тейлор. — Помните: вы сами контролируете свои мысли.

Теги: карьера, лайфхаки