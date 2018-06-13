Школьница запустила в небо желание — обратно прилетел хомяк

Первоклассница так и написала на клочке бумаге — «хомека». С ошибками, зато искренне. Привязала записку к воздушному шарику и отпустила его в небо. Каково было удивление ребенка, когда грызун появился в доме. Ян Воскресенский узнал, чьими руками творятся чудеса.

О чем мечтает первоклассница Полина, было ясно уже давно. Забавные грызуны — главные персонажи ее детских рисунков. И вот наконец появился повод официально заявить о своей мечте. Праздник по случаю окончания первого класса завершился запуском воздушных шаров с пожеланиями. Шар пролетел почти десять километров и приземлился в поселке под Краснодаром во дворе местной жительницы. Светлана Никонова не раздумывая решила, что быть хомячку.

— Проблема была найти того, чей этот шарик. Представляете сколько школ у нас, — рассказала Светлана.

Волшебница начала разыскивать девочку через социальные сети. Сказочный детектив получил развязку, когда свой шарик опознали в родительском комитете первого «Б».

Остальное оказалось делом техники. И, несмотря на шумиху, которая поднялась во время поисков, в семье девочки о сюрпризе не знали до последнего. Узнав, что ее желание вот-вот сбудется первоклассница приготовила ответный подарок. И вот торжественный и трогательный момент — мечта сбылась.

Узнав, что у первоклассницы еще и сестра есть — Светлана Никонова решила подарить по хомяку обеим девочкам. Воздушный шарик, который будто бы знал, куда лететь, — вернулся к первокласснице, а краснодарскую волшебницу местные жители теперь считают своей исполнительницей желаний.

Несколько дней в Краснодаре следили за развитием удивительной истории и теперь гадают, что это было. Удивительное совпадение или урок. Ведь волшебство случилось потому, что в чудо поверили не только дети, но взрослые.