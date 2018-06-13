Ещё
Школьница запустила в небо желание — обратно прилетел хомяк
Далее:
Читайте также:
Ещё

Школьница запустила в небо желание — обратно прилетел хомяк 

Пятый канал 1 час назад
Первоклассница так и написала на клочке бумаге — «хомека». С ошибками, зато искренне. Привязала записку к воздушному шарику и отпустила его в небо. Каково было удивление ребенка, когда грызун появился в доме. Ян Воскресенский узнал, чьими руками творятся чудеса.
О чем мечтает первоклассница Полина, было ясно уже давно. Забавные грызуны — главные персонажи ее детских рисунков. И вот наконец появился повод официально заявить о своей мечте. Праздник по случаю окончания первого класса завершился запуском воздушных шаров с пожеланиями. Шар пролетел почти десять километров и приземлился в поселке под Краснодаром во дворе местной жительницы. Светлана Никонова не раздумывая решила, что быть хомячку.
— Проблема была найти того, чей этот шарик. Представляете сколько школ у нас, — рассказала Светлана.
Волшебница начала разыскивать девочку через социальные сети. Сказочный детектив получил развязку, когда свой шарик опознали в родительском комитете первого «Б».
Остальное оказалось делом техники. И, несмотря на шумиху, которая поднялась во время поисков, в семье девочки о сюрпризе не знали до последнего. Узнав, что ее желание вот-вот сбудется первоклассница приготовила ответный подарок. И вот торжественный и трогательный момент — мечта сбылась.
Узнав, что у первоклассницы еще и сестра есть — Светлана Никонова решила подарить по хомяку обеим девочкам. Воздушный шарик, который будто бы знал, куда лететь, — вернулся к первокласснице, а краснодарскую волшебницу местные жители теперь считают своей исполнительницей желаний.
Несколько дней в Краснодаре следили за развитием удивительной истории и теперь гадают, что это было. Удивительное совпадение или урок. Ведь волшебство случилось потому, что в чудо поверили не только дети, но взрослые.
Пятый канал: последние новости
Беременная Нюша долгое время держала мужа в неведении «Перетянутый фольгой кусок сала» — «русскую Кардашьян» раскритиковали в сети В преддверии ЧМ-2018 «Роскачество» проверило российское пиво и вот результаты
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пуговка показала «беременный» живот13
Почему анальный секс — это не страшно69
Нюша об ужасающих изменениях во внешности2
Сексуальные жены миллиардеров1
Пугачева: «Я живу с Галкиным и Киркоровым»11
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
12:39
Сексуальные жены миллиардеров
Звёзды
00:14
Нюша об ужасающих изменениях во внешности
Звёзды
13:45
Супермодель 90-х располнела до неузнаваемости
Звёзды
00:19
Седокова надела платье, как у первоклассницы
Звёзды
12:26
Когда исчезнут плюшевые игрушки
Дети
42-летняя Захарова показала фигуру в купальнике
Звёзды
Что знают ученые об эликсире бессмертия
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение