Как выбрать лоток для кошки?

Правильно подобранный лоток для кошек и наполнитель обеспечивают комфорт питомца и отсутствие запаха и грязи в квартире. Более того, когда в доме появляется котенок, правильный выбор туалета для него — дело особой важности. Если любимцу не понравится предложенный вариант, он наверняка поспешит самостоятельно найти место для справления нужды. Как выбрать лоток для кошки?

Сегодня в зоомагазинах представлен огромный выбор различных лотков. И подобрать тот вариант, который понравится кошке, порой бывает не так-то просто. Одни питомцы предпочитают закрытые варианты в виде домиков, другие не против лотка с решеткой, ну а третьи, вообще, признают только классические чаши. Какой лоток выбрать для кошки?

Виды лотков:

Классический лоток Самый простой тип лотка имеет прямоугольную форму и небольшие бортики. Такой вариант идеально подойдет в качестве первого лотка для котят, поскольку малышам удобно забираться внутрь. Кроме того, его легко брать с собой в поездки: он мало весит и не занимает много места. Однако есть и недостаток: от старательного зарывания наполнитель может высыпаться за пределы лотка.

Высокий лоток Усовершенствованная модель классического варианта — лоток с высокими бортиками. Его главное преимущество перед обычными лотками в том, что наполнитель не просыпается на пол. Кроме того, цена на него зависит от производителя, но обычно находится в среднем диапазоне. Есть и более продвинутая модель — высокий лоток для кошек со съемной резиновой насадкой на бортики. Она позволяет закрепить пакет, который можно просто менять по мере загрязнения лотка.

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Лоток для кошек с решеткой Самое большое достоинство лотков с решеткой в том, что для их использования не обязательно приобретать наполнитель. Жидкость стекает в решетку и, таким образом, не пачкает лапы кошки. Но при выборе такого типа лотка стоит обратить внимание на расстояние между решеткой и поддоном: оно не должно быть слишком маленьким.

Кроме того, такой лоток не всегда приходится по вкусу привередливым питомцам: некоторых раздражает решетка, так как за нее цепляются когти, другим же может не нравиться отсутствие наполнителя.

Закрытый лоток для кошек Закрытый лоток появился в России не так давно, но уже успел обрести своих поклонников. Такие лотки внешне очень похожи на переноски, как правило, это пластиковый бокс с прозрачной дверцей, некоторые модели имеют ручку на крышке для удобства перемещения. Правда, стоит учитывать, что далеко не каждый питомец чувствует себя комфортно в закрытом пространстве, а многие с недоверием относятся к дверце лотка. Впрочем, находчивые хозяева обычно быстро решают проблему — просто снимают дверцу. Главное достоинство такой модели в том, что закрытый лоток для кошек хорошо задерживает запах, обычно в нем установлен угольный фильтр. Но он громоздкий и занимает немало пространства, поэтому перед покупкой следует оценить, впишется ли он в ваш дом.

Автоматический лоток Технологии не стоят на месте, и производители товаров для животных не отстают. Они пошли дальше и уже предлагают владельцам кошек сложные конструкции, которые внешне напоминают настоящий унитаз. Автоматический лоток не нуждается в уборке, он реагирует на движение, и, после того как кошка покидает туалет, вычищает поверхность.

Достоинство такого типа лотков очевидно — их не надо убирать. Но и они не идеальны. Очевидный недостаток — высокая цена. А, кроме того, кошки нередко боятся процесса очищения лотка и самой машины, в результате они отказываются пользоваться автоматическим лотком.

Выбирая лоток, руководствуйте не только качеством материала и ценой, но также учитывайте характер питомца, его привычки и предпочтения.

Если же вы выбираете лоток для котят, в таком случае главное — его размер и качество наполнителя. Выбирайте древесный наполнитель, а не комкающийся, поскольку малыши любят пробовать его на вкус.

Фотографии: Коллекция/ iStock

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Petstory — знаем все о кошках и собаках