Ногти, шугаринг: сколько зарабатывают мастера красоты

Почти у каждой из нас найдется знакомая, которая оставила учебу и занялась маникюром на дому. Однокурсница, бросившая работу по специальности и увлекшаяся наращиванием ресниц. Одноклассница, на страничке которой вдруг появились объявления с приглашением на шугаринг. Я решила узнать, почему девушки уходят в этот бизнес, как начинают работу мастером красоты и сколько на этом можно заработать.

Мария, 25 лет, Челябинск, маникюр

Я выучилась на историка, закончила магистратуру, защитила диссертацию. Работать по специальности не пробовала, только отвела пару лекций на студенческой практике. В то время начали набирать популярность гель-лаки. Я тоже ходила к мастеру на ногти, побыла пару раз, потом решила, что можно самой взять материал и делать маникюр самостоятельно. У меня была знакомая девочка, у которой родственница жила в Китае и поставляла материалы для наращивания ресниц и ногтей. Я решила купить у нее всю нужную аппаратуру, чтобы пользоваться самой. Попробовала на себе, на подружках, мне все понравилось. Тогда я еще была студенткой, и занятие маникюром удобно совмещалось с учебой. Чтобы искать клиентов, сразу создала страницу в соцсетях. Первое время очень много проводила в интернете, добавляла сотню людей в день. Думаю, это помогло мне удержаться на плаву и не потеряться среди других мастеров. Потом пошли подруги подруг, и дальше уже клиенты сами меня находили. Сейчас я не работаю на дому, а снимаю помещение. О больших деньгах речи пока не идет, потому что, сколько бы ты не зарабатывала, тебе придется это вкладывать, чтобы заработать еще больше. Деньги постоянно в обороте и чистую прибыль определить сложно. Я понимаю, что если сейчас расслабиться и считать деньги, то ничего не выйдет. Все что я зарабатываю, вкладываю в дальнейшее развитие. Сейчас принимаю по четыре клиентки в день пять дней в неделю и беру по 1000 рублей за один сеанс. На проживание хватает. Если бы я работала по специальности преподавателем, то не смогла бы заработать даже на съем жилья. В этой работе мне нравится, что я сама себе хозяйка, нет жесткого графика. Если говорить о глобальных планах, хочу сделать так, чтобы потом все само работало, а я могла посвятить время семье. С историком так бы не получилось, пришлось бы работать каждый день с 8 до 5.

Лика, 28 лет, Санкт-Петербург, шугаринг

Прежде чем начать заниматься шугарингом, я три года работала PR-специалистом. Никакого роста по службе не предвиделось, зарплата средняя — около 30 тысяч рублей в месяц, поездки в офис шесть дней в неделю. Последний год меня не покидало ощущение какого-то тупика: получать новое образование поздно, да и непонятно, кем я хочу быть. Постоянная нехватка денег угнетала, и я решила найти подработку. Идти куда-то на вторую работу было нереально, оставалось только заняться чем-то на дому. Мысль о шугаринге пришла легко, я же сама ходила к мастеру и видела, как все это происходит. Дальше отучилась на курсах и начала искать подопытных. Важно было постоянно работать с живыми людьми, чтобы стать уверенней и не бояться. Принимала клиентов по вечерам после работы и в единственный выходной. В офисе никто не знал о моей подработке, да и хвастаться тут особо не чем. Со временем клиентов набралось достаточно, и работа в офисе мне окончательно опротивела. Останавливало одно — получалось, я меняю якобы престижную интеллектуальную работу по специальности на сферу услуг. Все решили деньги и ощущение кайфа от того, что работаешь на себя. Работая полный день на шугаринге пять дней в неделю, я зарабатываю вдвое больше, чем в офисе. Я оборудовала свой кабинет в квартире, не пожалела денег на хорошую кушетку. Продолжаю ходить на мастер-классы и развиваться. Пусть кто-то считает, что это нехитрая работа, но меня она действительно увлекла. Мне нравится искать подход к людям. В первый раз клиентки всегда нервничают, важно расположить их к себе и создать максимально комфортные условия. Меня не обижает, что некоторые девушки считают эту работу унизительной. Пока они просиживают в офисе за копейки и тешат себя мыслью, что не зря учились в университете, я строю свою карьеру так, как мне хочется, и ни от кого не завишу. В этом деле я уверенна больше, чем в чем-либо другом — большинство женщин будут экономить на чем угодно, но только не на уходе за собой. А это значит, что без работы я не останусь.

Карина, 25 лет, Краснодар, маникюр

По образованию я менеджер по туризму. По специальности работать не пробовала. Была управляющей в магазине женской одежды. В то время я уже делала маникюр себе сама, но не задумывалась о том, чтобы зарабатывать на этом. Я уже много знала о маникюре. Помог ютуб, смотрела сотни роликов обо всем, что касается этой работы: от фирм лаков до техник работы аппаратом. Посмотрела всех видеоблогеров. Брала у каждого понемногу. Потом записалась в школу маникюра, чтобы получить диплом. Ничего нового не узнала, меня единственную из группы даже освободили от экзамена. В какой-то момент меня сократили на работе, и нужно было искать новую. Не хотелось работать на кого-то, и я рискнула начать свое дело. Когда я только смотрела ролики, казалось, это очень просто: получу диплом, и весь мир будет у моих рук. Купила материалы, создала страничку в инсте, а клиентов не было. Пришлось давать объявление, что мне нужны модели для портфолио, снижать цену до минимальной. Так понемногу люди пошли. Первое время было тяжело, казалось — ты готов работать, а у каждого клиента уже есть свой мастер, и он не будет переходить к кому-то новому. За год у меня клиентов стало больше, чем свободного времени. Сначала я арендовала помещение, потом сняла квартиру и стала принимать на дому. В этой занятии мне нравится все, единственный минус — начались проблемы со зрением. Пришлось искать другую работу, а эту оставить как хобби. В самом начале заработка не было вообще. Сейчас вместе со второй работой на все хватает, но если полноценно заниматься маникюром, можно неплохо заработать. Я все равно постоянно развиваюсь, слежу за новинками.

Ника, 25 лет, Хабаровск, маникюр

По образованию я специалист по прикладной информатике в экономике. Работала в основном менеджером по работе с клиентами и экономистом. За три года сменила четыре места. Не могла ужиться с коллективом. С каких-то мест меня увольняли, с каких-то — уходила сама. Ничего интересного и перспективного на этих работах не было. В последний раз я работала в госучреждении. Там было много свободного времени. Меня окружали женщины за 50, было очень скучно. Начала думать, чем бы мне заняться. На мысль о своем деле натолкнул муж, он уже несколько лет работает на себя. Постоянно говорил, что нужно заниматься тем, что нравится, и это единственный выход в жизни. Ногти я всегда делала у других мастеров. Платила около 1500 тысяч за процедуру и начала задумываться о том, что это хорошая сфера. Мне нравилось заранее разрабатывать дизайн, сочетать цвета, рисовать. Оборудование купила у знакомой, которая открывала свой ногтевой салон, но у нее ничего не вышло. Первое время бесплатно приглашала знакомых, делала им ногти параллельно с основной работой. Потом уволилась, начала давать объявления в интернете. Сейчас я иногда покупаю рекламу. Недавно блогер из Владивостока разместила меня в своей истории в соцсетях, ко мне пришло пять человек. Сейчас я беру за работу не очень много — 700 рублей маникюр с покрытием. Повышаю цены на 100 рублей раз в два месяца, поэтому к ценам других опытных мастеров буду идти еще долго. Веду таблицу расхода-дохода, чтобы отслеживать прибыль. Я поняла, что теперь все зависит от меня, поэтому хожу на курсы, чтобы постоянно развиваться.

Кристина, 25 лет, Челябинск, шугаринг

Моя основная работа в розничных продажах, я менеджер. Шугарингом начала заниматься 1,8 года назад. Главная мотивация — не хватало денег. Я долго думала, на чем заработать. Поняла, что рисовать или создавать что-то не умею, поэтому выбрала шугаринг. Не рассматриваю это занятие, как основной вид деятельности, скорее как дополнительный заработок. Это хобби для души, мне нравится общаться с клиентками. Принимаю 2-3 раза в неделю по вечерам. Получаю около 10 тысяч в месяц — хороший бонус к основной зарплате. Поначалу основная сложность в том, что мастеру без опыта не доверяют. Я размещала объявления в группах в соцсетях, а сейчас уже есть основная база, которая приводит новых клиентов с помощью «сарафанного радио».