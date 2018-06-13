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Мадонна выходит замуж в третий раз
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Мадонна выходит замуж в третий раз 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Пока Шэрон Стоун просит бойфренда не торопиться с предложением руки и сердца, от Мадонны нерешительности ждать не стоит. В шутку или всерьез, но на днях певица заявила, что собирается замуж — уже в третий по счету раз. И это накануне своего 60-летия!
«Я буду невестой! Женой. Изумительно! #другсердечный» — написала Мадонна в Instagram, опубликовав снимок, где она позирует в диадеме с фатой и белой полупрозрачной блузке.
Под постом тут же собралось внушительное количество ошеломленных подписчиков, которые принялись поздравлять звезду с помолвкой. Не то чтобы такого поворота событий никто не ждал, но… Похоже, будущим супругом Мадонны станет 32-летний португальский манекенщик Кевин Сампайо, к которому она переехала в Лиссабон полгода назад — сначала с вещами, а потом и с четырьмя усыновленными детьми. «Химия» между Кевином и певицей возникла еще три года назад на съемочной площадке клипа Bitch I'm Madonna, да так и не закончилась… Что же, надеемся, что выдержка у парня окажется покрепче, чем у первых двух мужей звезды — Шона Пенна и Гая Ричи!
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