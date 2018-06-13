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Росконтроль заявил о нарушениях в половине проверенной молочной продукции в РФ
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Росконтроль заявил о нарушениях в половине проверенной молочной продукции в РФ 

Rambler News Service 1 час назад
Не менее 50% молочной продукции, проверенной Росконтролем в течение последних 5 лет, содержит нарушения требований безопасности и качества, или фальсифицировано с использованием растительных жиров, заявил журналистам руководитель Росконтроля Максим Рудаков.
«Если говорить о молочной продукции, из того, что проверял Росконтроль за прошедшие 5 лет, мы можем убедиться в истинности слов: чем жирнее продукт, тем более вероятность того, что там встретится та или иная доля фальсификата. К сожалению, если усреднить весь рынок молочной продукции, то что проверял Росконтроль за эти годы, мы видим, что в среднем в проверенных продуктах не менее 50% обычно содержит те или иные нарушения требований безопасности или качества, либо введение потребителя в заблуждение, то есть фальсификат», — сказал Макси Рудаков.
Он добавил, что чаще всего нарушения или фальсификация растительными жирами фиксируется при проверках сырной продукции, особенно в нижнем ценовом сегменте, а самая благополучная категория — это простое питьевое молоко.
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