Русский стиль: главные символы нашего футбола

Шапка Юрия «Палыча» Семина, тренера «Локо»

Юрий Семин — олицетворение обаятельного дворового начала в большом российском спорте: этот мужчина напоминает героя раннего «Ералаша» — какого-нибудь глумливого соседа в рейтузах и с тыквенным пирогом. Его стиль — теплый советский, но с налетом щегольства: в холодное время года Семин всегда уютно укутан — ни за что не продует, а летом наставник прячет прищур за дымчатыми очками-каплями «авиа-шик». Но главный фетиш Палыча и его поклонников — фасонистая шапочка-петушок.

Стиль Гинера — импозантный шик большого человека. Плантаторско-флоридский. В минуту триумфа или обдумки задач Евгений Леннорович традиционно закуривает кубинскую сигару, которая потом долго и капитально тлеет в уголке его рта. Потребляет две-три штуки в день. Предпочтение отдает брендам Hoyo do Monterrey и Partagas.

[SLIDER_1] Кавказская солидность наяву. Уважаемые осетины, предприниматели, не знающие уныния и всегда готовые к успеху, к моменту 50-летия обязаны иметь аккуратную короткую стрижку и фундаментальные усы — такой вот в Осетии устав. И это норм. 54-летнему Черчесову и 63-летнему Газзаеву этот образ, пожалуй, идет.

Наряды Валерия Карпина , тренера «Ростова», культового в спартаковской среде персонажа

Карпин похож на франта периода путинского гламура — он идеально вписывается в глянцевый модуль конца нулевых: куршевельский склон — терраса «Гинзы» — ВИП-столик клуба «Рай». У Валерия явно есть штук пятьдесят футболок миланцев Dsquared2, Andrew Mackenzie и Dolce & Gabbana — устаешь считать его образы с лицом Джеймса Дина на майке. Угги Карпин уже снял, а вот дерзко раскуроченные джинсы, приталенные пальто и ремень со здоровенной пряжкой остались. Валерий без видной за километр пряжки — уже не совсем Валерий.

Федун внешне напоминает коллекционера катушечных магнитофонов. Страдающее лицо, маллет, очочки: Федун идеально вписался бы в видеоролик Евгения Осина или группы «Доктор Ватсон».

Опубликовано в журнале SNC №108 — июнь 2018.