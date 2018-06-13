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Netflix запретила сотрудникам смотреть на коллег дольше пяти секунд
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Netflix запретила сотрудникам смотреть на коллег дольше пяти секунд 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Netflix приняла новые правила поведения для съемочных групп, запретив смотреть на коллег дольше пяти секунд и просить номер телефона.
Новые правила введены на фоне скандала с Харви Вайнштейном и появления движения Me Too в защиту жертв сексуальных домогательств, сообщает The Sun.
Сотрудникам запрещается смотреть на кого-либо дольше пяти секунд, не спрашивать номера телефонов у коллег, не обниматься с кем-либо продолжительное время. Нужно закричать: «Остановись и не делай так снова!», если коллега ведет себя неподобающе.
Также следует избегать коллегу, который сказал, что не заинтересован в вас. Не стоит приглашать коллег провести время более одного раза, если они отказались.
Кроме того, нужно сообщать о коллегах, проявляющих к кому-либо нежелательное внимание.
В Netflix сообщили, что гордятся приводимыми тренингами по борьбе с домогательствами, и выразили желание, чтобы продакшн Netflix был безопасной и уважительной рабочей средой.
Напомним, скандал вокруг Вайнштейна, который подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин, породил волну обвинений в домогательствах, коснувшейся множества политиков, актеров и других известных людей.
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