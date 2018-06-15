Ещё
Съемочной группе «Черного зеркала» запретили глядеть на людей дольше пяти секунд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Съемочной группе «Черного зеркала» запретили глядеть на людей дольше пяти секунд 

Lenta.ru 9 минут назад
Фото: Lenta.ru
Членам съемочной группы сериала «Черное зеркало» запрещали смотреть друг на друга дольше пяти секунд, просить номера коллег и флиртовать. Новые правила были введены для предупреждения случаев сексуальных домогательств на площадке, пишет The Independent.
По словам источника из съемочной группы, компания Netflix провела инструктаж старших сотрудников, установив новые правила на фоне секс-скандала с продюсером Харви Вайнштейном и возникновением движения против домогательств #MeToo.
Источник подчеркнул, что запрет на продолжительный зрительный контакт породил в коллективе шутку, когда люди специально смотрели друг на друга, считали до пяти, а затем отворачивались. Сотрудникам также запретили повторно приглашать коллег на свидание, если им отказали в первый раз, и призвали избегать продолжительных объятий или прикосновений.
Осенью 2017 года несколько десятков женщин обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне этих признаний многие другие голливудские знаменитости и певицы стали рассказывать о случаях приставаний и изнасилований. Под прицел попали Кевин Спейси, Чарли Шин, Сильвестр Сталлоне, Ларс фон Триер, Стивен Сигал и Дастин Хоффман.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Еще и недовольные, что им помогают»10
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место36
Что думают женщины, когда впервые видят пенис4
Огонь и кружево: Жуков выложил фото жены сзади1
Мужчина заплатил за ночь со школьницей и пожалел7
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
00:09
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место
Звёзды
03:17
Как растет еда
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение