Съемочной группе «Черного зеркала» запретили глядеть на людей дольше пяти секунд

Членам съемочной группы сериала «Черное зеркало» запрещали смотреть друг на друга дольше пяти секунд, просить номера коллег и флиртовать. Новые правила были введены для предупреждения случаев сексуальных домогательств на площадке, пишет The Independent

По словам источника из съемочной группы, компания Netflix провела инструктаж старших сотрудников, установив новые правила на фоне секс-скандала с продюсером Харви Вайнштейном и возникновением движения против домогательств #MeToo.

Источник подчеркнул, что запрет на продолжительный зрительный контакт породил в коллективе шутку, когда люди специально смотрели друг на друга, считали до пяти, а затем отворачивались. Сотрудникам также запретили повторно приглашать коллег на свидание, если им отказали в первый раз, и призвали избегать продолжительных объятий или прикосновений.