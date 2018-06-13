Гостей и участников ЧМ-2018 накормят подмосковной клубникой

В Подмосковье начался сбор клубники. Первые партии урожая уже можно было попробовать в минувшие выходные в фермерских магазинах области, а через полторы-две недели подмосковная ягода появится и на столичных прилавках.

— Попробовать нашу клубнику смогут также участники и многочисленные гости чемпионата мира по футболу, который совпал с массовым сбором ягоды, — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин

По его словам, в прошлом году областные сельхозпроизводители собрали более 1 тысячи тонн клубники. В этом надеются собрать больше — весна была благоприятней.