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Гостей и участников ЧМ-2018 накормят подмосковной клубникой
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Гостей и участников ЧМ-2018 накормят подмосковной клубникой 

Российская Газета 1 час назад
Фото: MosDay.ru
В Подмосковье начался сбор клубники. Первые партии урожая уже можно было попробовать в минувшие выходные в фермерских магазинах области, а через полторы-две недели подмосковная ягода появится и на столичных прилавках.
— Попробовать нашу клубнику смогут также участники и многочисленные гости чемпионата мира по футболу, который совпал с массовым сбором ягоды, — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
По его словам, в прошлом году областные сельхозпроизводители собрали более 1 тысячи тонн клубники. В этом надеются собрать больше — весна была благоприятней.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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