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В Подмосковье начали собирать клубнику
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В Подмосковье начали собирать клубнику 

РИАМО 51 минуту назад
Фото: РИАМО
В Московской области начался сбор клубники, через полторы недели подмосковная ягода появится на прилавках в столице, сообщил РИАМО в среду министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
«Сбор клубники в Подмосковье стартовал 8-10 числа. На праздник, День России, на столе у жителей области были ранние сорта нашей подмосковной душистой, сладкой ягоды, например, «Корона» и «Полка». Эти ягоды хорошо приспосабливаются к местному климату, вырастают крупные, сладкие и отлично переносят транспортировку», — сказал Разин.
Он подчеркнул, что оценить вкус подмосковной клубники смогут также участники и многочисленные гости чемпионата мира по футболу, который совпадает по времени с массовым сбором ягоды.
Разин добавил, что клубнике в открытом грунте требуется много солнца, поэтому из-за прохладной погоды массовый сбор ягоды в этом году немного задержался.
«Еще неделя-полторы и подмосковная клубника появится на московских прилавках. В прошлом году мы собрали больше 1 тысячи тонн клубники, в этом планируем увеличить показатели. Сбор клубники обычно продолжается до августа, но основная часть работы приходится на первую половину лета», — отметил министр.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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