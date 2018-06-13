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Где в Останкине сдать использованные батарейки и люминесцентные лампы?
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Где в Останкине сдать использованные батарейки и люминесцентные лампы? 

Управа Останкинского района 48 минут назад
Фото: Управа Останкинского района
Шесть пунктов приема использованных батареек и люминесцентных ламп работает на территории Останкинского района; специальные ящики для их сбора установлены в диспетчерских службах. Об этом сообщили в ГБУ «Жилищник Останкинского района».
Там добавили, что ни батарейки, ни лампы выбрасывать в обычный мусорный контейнер нельзя, так как в них содержится множество различных металлов, в том числе ртуть, которые могут накапливаться в живых организмах и наносить существенный вред здоровью.
Диспетчерские службы Останкина находятся по следующим адресам: проспект Мира, 85; Большая Марьинская ул., 19; Звёздный бульвар, 30, корп. 2; ул. Цандера, 11; ул. Кондратюка, 4; ул. Академика Королёва, 4, корп. 2. Часы работы — с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу. Также батарейки принимают в некоторых магазинах; их адреса можно узнать на сайте. (иб)
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