Прокурор разъясняет санитарно-гигиенические требования к гостиницам

В Правилах технической эксплуатации гостиниц и их оборудования, утвержденных Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 04.08.1981 № 420, приведены основные положения по технической эксплуатации гостиниц, содержанию строительных конструкций и помещений, оборудования гостиниц и территории, прилегающей к гостинице, а также указания по технике безопасности и пожарной безопасности при эксплуатации гостиниц.

Задачей технической эксплуатации гостиничного фонда является обеспечение исправного состояния конструкций, частей зданий и инженерного оборудования гостиниц и бесперебойной их работы в пределах не менее нормативного срока службы, своевременное выполнение планово-предупредительного ремонта, обеспечение надлежащего благоустройства и санитарно-технического состояния зданий и прилегающего к ним участка.

Так, санитарная проверка гостиниц проводится ежемесячно комиссией гостиницы и ежеквартально санитарно-эпидемиологической станцией с составлением акта, предложениями в адрес администрации гостиницы и указанием сроков ликвидации выявленных недостатков.

Контроль за санитарным состоянием и содержанием гостиниц осуществляется местными органами санитарного надзора и представителями вышестоящих организаций, при участии представителей администрации гостиницы.

Ответственность за выполнение санитарно-гигиенических требований по содержанию гостиницы возлагается на директора, который обязан обеспечить содержание в исправности, чистоте и порядке жилых и нежилых помещений гостиницы, оборудования, надворных построек и прилегающей территории.

Санитарные требования к уборке помещений включают следующее:

— ежедневную уборку помещений с проветриванием и уборкой постелей в номерах, протиркой жесткой мебели, обработкой мягкой мебели, ковров и полов пылесосом (в номерах, холлах, коридорах), мойкой полов в вестибюле и уборку санузлов;

— еженедельную генеральную уборку номеров с протиркой оконных стекол и, при необходимости, протиркой паркетных полов;

— ежемесячную генеральную уборку мест общего пользования (холлов, коридоров, вестибюлей) с тщательным удалением пыли с потолков и стен, промывкой оконных стекол, натиркой полов, обработкой ковров и ковровых покрытий и протиркой электроарматуры.

Бельевые комнаты и комнаты по ремонту белья должны иметь хорошую вентиляцию и освещенность, стены должны быть окрашены масляной краской за 2 раза или облицованы глазурованной плиткой.

В помещениях для хранения чистого белья должны быть установлены шкафы или стеллажи, полки которых покрываются клеенкой или пластиком. В помещениях для хранения грязного белья устанавливаются деревянные лари и раковины с подводкой горячей и холодной воды. Полы в бельевых помещениях покрываются линолеумом, пластиком, метлахской плиткой.

Санитарные мероприятия в гостинице должны предусматривать следующее:

— проведение профилактической обработки помещений гостиницы во избежание появления насекомых и грызунов по договору с районным дезинсекционным бюро;

— проведение противошумных мероприятий;

— полы в коридорах, холлах и гостиных следует покрывать поглощающими звук ковровыми дорожками; радиорепродукторы и телефоны общего пользования необходимо устанавливать вдали от жилых номеров или в специальных комнатах.

Обслуживающий персонал гостиницы обязан проходить обязательный медицинский осмотр при приеме на работу, ежеквартальный медицинский осмотр, ежегодно — флюорографию, владеть элементарными знаниями санитарии, соблюдать правила личной гигиены.

И.о. межрайонного прокурора А. А. Луценко