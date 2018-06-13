В МВД решили сэкономить на галстуках и свистках для сотрудников 

Карельские вести: последние новости

Оксана Лаврентьева повеселилась в компании Полины Гагариной, Полины Киценко и всех подруг на девичнике перед свадьбой

Эта женщина была в шоке, когда мужчина, который сидел рядом с ней, назвал ее «неверной». Но затем капитан сделал это!