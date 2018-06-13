В МВД решили сэкономить на галстуках и свистках для сотрудников 

Остаться без шерстяных пальто, галстуков и свистков рискуют сотрудники полиции в ближайшем будущем. Кроме того, носить кители и ботинки им придется дольше.
Как стало известно «КВ», МВД планирует оптимизировать нормы снабжения сотрудников вещевым имуществом. Письмо с конкретными предложениями направил руководству ведомства департамент тыла (документ имеется в распоряжении редакции). Если инициатива будет одобрена, из гардероба всех полицейских исчезнут шерстяные и хлопчатобумажные носки, галстук, шерстяное пальто, два комплекта нательного белья, а также выходные перчатки и кашне. Полицейским-мужчинам перестанут выдавать демисезонные плащи, а женщинам — летние платья. Еще одна потеря — свисток. Он не будет положен всем, кто не несет наружной службы. Из гардероба курсантов школ полиции и университетов МВД планируется убрать шерстяной джемпер, носовой платок и трусы. Кроме того, относиться к форме стражам порядка придется аккуратнее. Чиновники хотят продлить срок службы ботинок и полуботинок с полутора до двух лет. А китель и жакет для сотрудников наружной службы проживет пять лет вместо нынешних четырех. Как говорится в документе, причинами таких мер стал дефицит федерального бюджета. Из письма следует, что нововведения коснутся почти 747 тысяч человек, а экономия на одного сотрудника составит чуть более 17 тысяч рублей. В МВД также пояснили, что определенные предметы форменной одежды в повседневной служебной деятельности сотрудников становятся менее востребованы, чем другие. Поэтому периодически происходит пересмотр норм вещевого довольствия.
— В Москве ботинки не живут дольше года, потому что улицы посыпают солью, — говорит глава профсоюза московских сотрудников полиции Михаил Пашкин. — Носить китель пять лет тоже невозможно. Когда сотрудник производит задержание, с одеждой может случиться что угодно. Если завяжется борьба с преступником, полицейский упадет на землю и испачкает китель. Был реальный случай, когда сотруднику ДПС нарушитель оторвал рукав. В результате он будет либо ходить в рваном или заштопанном кителе, либо купит новый за свой счет. Что касается галстуков, то не думаю, что кто-то станет их покупать самостоятельно. Если не выдадут, значит, полицейские так и станут ходить без галстуков.
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