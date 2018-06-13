«Я не знал, что делать»: Стиллавин рассказал о гибели Бачинского

Около 20 лет назад одним из самых популярных дуэтов на радио был творческий тандем Сергея Стиллавина Геннадия Бачинского . Они работали на разных радиостанциях, но всегда вместе. Их дуэт разрушился в начале 2008 года. Тогда жизнь Бачинского трагически оборвалась в возрасте 36 лет. Он ехал на автомобиле в Тверской области и не справился с управлением. В тот злополучный день его так и не дождалась супруга Юлия с двухмесячной дочерью, а также его 12-летняя наследница Катя от первого брака.

Уход из жизни ведущего тяжело переживали его родные, а также близкий друг и коллега Стиллавин. На днях он дал интервью, в котором рассказал о гибели Бачинского. Радиоведущий признался, что трагедия его очень сильно потрясла, так как Геннадий ему фактически заменил отца. По его словам, мужчина наставлял его и был больше чем просто другом. «И когда он разбился, сказать то, что жизнь остановилась, — не сказать ничего… У меня был вырван партнер, без которого я не умел работать, я не знал, что делать», — поделился Стиллавин.

Он не стал скрывать, что первые два года после смерти коллеги не мог прийти в себя. Сергей отметил, что долго не плакал, пока однажды не прорыдал 20 минут, когда сидел в машине, на светофоре. По его словам, эмоции долгое время были как будто зацементированы. Он даже подумывал окончательно уйти с радио, так как не умел работать один. Теперь Стиллавин с теплотой вспоминает близкого человека. По его словам, Бачинский был душой компании, а также очень эрудированным собеседником. При этом он мог спать в перерывах между эфирами, если ночью ему не удалось выспаться. Никто этого не замечал, так как Геннадий очень бодро вел разговоры, об этом Стиллавин рассказал на передаче «Слово» телеканала «Спас».