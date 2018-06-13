Вредная классика: что почитать вместо токсичных романов

Время от времени любому приходит в голову мысль освоить что-то из классической литературы, например, наткнувшись на список «великих произведений, которые нужно прочитать каждому». Вот что можно заметить, если начать читать подобные произведения во взрослом возрасте: они в большинстве своем включают в себя описание токсичных отношений.

От обычного циника до серьезного манипулятора — подобные мужские персонажи присутствуют в подавляющем числе классических романов. Женщин они рассматривают как то, что нужно завоевать, но не то, что нужно понять. Они жестоки, сексуально агрессивны или, наоборот, абсолютно бесстрастны. К счастью, это не значит, что в литературе существуют только такие персонажи, так что я собрала несколько полезных книг, которые стоит прочитать вместо известной классики.

Вместо «Грозового перевала» Бронте: «Змей в Эссексе» — Сара Перри

Книга Сара Перри также обладает мрачной атмосферой, бурной любовной интригой и драматической обстановкой, но ее персонажи гораздо менее токсичны. Великолепный роман рассказывает о жизни недавно овдовевшей Коры Сиборн в Англии в конце XIX века. Она пытается построить новую жизнь для себя и своего сына, стараясь вырваться от ощущения контроля мужа, и разобраться в трехсотлетнем мифе, в который верят все обитатели поселения.

Неужели так трудно вообразить, что кто-то может избрать путь, отличный от вашего, и быть довольным своей жизнью?

Вместо «Лолиты» Набокова: «Тампа» — Алиса Наттинг

Центральный мужской персонаж в книге Набокова может быть и не токсичен, но на осознание этого и пересмотр истории уходит немало лет. Попробуй ознакомиться с рассказом «Тампа» — это откровенный и сексуальный роман о соблазнении учителя 14-летним учеником. Вместо того, чтобы изобразить это как страстный роман, автор показала сатирическую историю, которая помогает выявить сложную истину, лежащую в основе отношений между учеником и преподавателем. Автор остра на язык, рассказывает смешно и волнующе — отличное сочетание для любовного романа о запретном.

Еще я опасалась, что если вдруг попадется хороший фотограф, то он может запечатлеть настоящую меня, глядящую с фотографии, и все, посмотревшие на меня, вдруг прозреют, словно увидев меня впервые: «О боже! Ты — бездушная извращенка!»

Во всех героинях Скотта Фицджеральда есть что-то от его супруги — все дело в том, что в своих романах он использовал ее собственные дневниковые заметки, а также в подробностях описывал все стороны ее характера. Но когда сама Зельда решила опубликовать собственный автобиографический роман, выяснилось, что супруг очень боялся потеряться в тени ее славы. Он даже начал говорить о ее сумасшествии, чтобы очернить в высшем обществе, но это никак не повлияло на отличную историю, рассказанную ей в книге.

Всегда одно и то же. Стоит мне надеть лучшее белье, и ничего не случается.

Хоть роман Александра Дюма начинается как история о честном, умном и любящем герое — большую часть повествования он проводит в гневе и страхе, манипулируя окружающими. Известный британский актер и комик смог переосмыслить эту историю, наполнив его новым смыслом и деталями, и эта книга отлично подойдет тем, кто любит современные изложения классических книг. Зависть, лицемерие и месть — ни один психологический аспект не был упущен.

С самого детства Порция не видела, чтобы отец поднял с пола, не говоря уже — постирал, хотя бы носок. Хиллари готовила ему еду, следила за его одеждой, укладывала его чемоданы, и Порция ни разу не слышала от нее ни единой жалобы. Если все мужчины и вправду насильники, о чем Хиллари писала множество раз, непонятно, почему их нужно обслуживать так, словно они махараджи.

Вместо «Унесенных ветром» Маргарет Митчелл : «Любовник леди Чаттерлей» — Дэвид Герберт Лоуренс

Капитан Ретт Батлер — жестокий, эгоистичный и трусливый человек, который до самого конца не мог справиться со своими проявлениями жестокости. Их роман со Скарлетт — как вспыхивающее пламя, и если у тебя это вызывает возмущение, попробуй почитать роман, который был запрещен в Англии на протяжении 30 лет. В центре повествования — настоящая история любви, которая основана не только на инстинктах и животной страсти.

Если у мужчины нет мозгов, он дурак, если нет сердца — злодей, если нет желчи — тряпка. Если же мужчина не способен взорваться, как туго закрученная пружина, мы говорим — в нем нет мужского естества.