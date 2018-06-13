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Фитнес-зарядку для всех желающих устроят в Южном Тушине
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Фитнес-зарядку для всех желающих устроят в Южном Тушине 

Префектура СЗАО города Москвы 18 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Военно-патриотический спортивный клуб «Родина» Южного Тушина приглашает всех желающих в субботу, 16 июня, на утреннюю фитнес-зарядку. Под руководством опытного тренера участники выполнят различные развивающие упражнения. Об этом сообщил директор ГБУ ВПСК «Родина» Олег Денисов.
— В программу зарядки по традиции войдут упражнения на растяжку и гибкость, укрепление мышц, — пояснил Олег Денисов. — Напомню, утренняя физическая нагрузка помогает быстрее перевести организм в активное состояние после сна, разгоняет сонливость и вялость, повышает тонус и улучшает настроение.
Фитнес-зарядка пройдет на спортивной площадке, расположенной по адресу: улица Свободы, дом 51. Начало в 10.00. Вход свободный.
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