«Я их только привожу в порядок»: пенсионерка из Ижевска сделала грядки на могилах Александровского кладбища 

Несколько недель назад ижевчане стали жаловаться, что на Александровском кладбище появилась женщина, которая взяла шефство над несколькими захоронениями. Только забота у нее весьма своеобразная часть могил она засадила грядками, другие закидала хламом, а одну и вовсе потихоньку раскапывает. Как рассказали обеспокоенные горожане, обращения в районную администрацию не помогли решить ситуацию. Полгода опеки Посетители кладбища рассказали, что женщина хозяйничает тут с осени. Под ее опеку попало около 10 могил. — Есть могилы, которые не просто сравнены с землёй, на их месте вырыты ходы, какие-то лазы. При этом, это как заброшенные могилы, так и прилично обихоженные, то есть за ними следят близкие люди. Бабушки пытались стучаться в администрацию, но безрезультатно, — сообщил Андрей Берестов, человек, который и сообщил нам о происходящем. Сергей Грачев Сергей Грачев PreviousNext Недалеко работали осужденные, которых привлекают к расчистке кладбищ от веток и прочего мусора. Пообщавшись с ними, мы выяснили, что попытки прогнать женщину уже были. — Получили задание убрать весь этот хлам. Пытались поговорить с ней, начать работать. Как только прикасаешься к этим завалам сразу начинает кидаться, да еще и с ножом, с пилой. Если общаешься с ней, то проблем нет. Как только начинаешь мешать сразу бросается, — рассказал один из работников. Потом их попросили не трогать женщину, пока ее не заберут врачи. Фото: Сергей Грачев Я живу на небесах При встрече мы обратили внимание, что ведет она себя по-хозяйски и даже создает уют. — Могилки поднимаю, чищу от корешков, чтобы покойник дышал. Я здесь не живу, просто ухаживаю за своими могилками. Потом уйду. Тут все мои родственники и родные, по крови и не по крови, — рассказала женщина корреспонденту IZHLIFE. Фото: Сергей Грачев Оказалось, что могила, которую активно приводит в порядок пенсионерка, якобы принадлежит ее матери и дяде. Недалеко, под импровизированным шалашом, накрыто надгробие ее, опять же по ее словам, сестры. Но проверить это невозможно. Свою фамилию женщина называть отказалась, сказав, что все равно будет менять на девичью. Сергей Грачев Сергей Грачев PreviousNext — Пытались тут люди со мной разговаривать. Но я умотаюсь, как только тут все сделаю. Второй год уже работаю, каждый день прихожу. Памятники, которые я убрала, поставлю снова, но уже новые, за свой счет, — рассказала пенсионерка. По ее словам, дом у нее есть, только туда женщина возвращаться не планирует, пока тут ничего не сделает. Сама она говорит, что живет на небесах. Часть могил женщина действительно привела в порядок, но другие завалила хламом, засадила земляникой, а кое-где выбросила памятники. С оградок свисали грязные тряпки, а землю из раскапываемой могилы скидывали на чужие захоронения. Сергей Грачев Сергей Грачев Сергей Грачев PreviousNext Что с этим будут делать? Это имена с табличек памятников, пострадавших из-за действия пенсионерки, которые удалось прочитать: Прилепко Ксения Федоровна Овчинникова Анна Дмитриевна Рябова Анна Евдокимовна Елмашева Мария Алексеевна Брызгалов Иван Алексеевич 13 июня стало известно, что женщину отправили в психиатрическую больницу. Об этом порталу IZHLIFE сообщил заместитель начальника Службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Фирдаус Харисов. Он также отметил, что мусор с могил убрали и привели их в порядок. Читайте также: Мусор на кладбищах: кто отвечает за их содержание? Городская археология: что интересного находят историки на территории Ижевска?